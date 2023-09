Antony explota tras ser acusado de abuso sexual: «Estoy siendo apedreado y crucificado»

Antony ha concedido una entrevista desde Brasil en la que, entre lágrimas, ha dejado claro que está siendo «apedreado» después de ser denunciado por violencia doméstica y abuso sexual. El jugador el United fue desconvocado por la selección brasileña a principios de esta semana tras las acusaciones de agresión física hacia su exnovia Gabriela Cavallin, que están siendo investigadas por la policía y que él niega. El viernes, se conocía que otras dos mujeres le habían denunciado por presunta agresión sexual.

El Manchester United ha reconocido este domingo las acusaciones de violencia doméstica y de abuso sexual contra el brasileño Antony y ha informado de que retrasará su regreso al equipo tras el parón de selecciones «hasta nuevo aviso».

«El Manchester United reconoce las acusaciones formuladas contra Antony», señaló el club inglés en un comunicado emitido este domingo. «Como club condenamos los actos de violencia y abuso. Reconocemos la importancia de proteger a todos los involucrados en esta situación y reconocemos el impacto que estas acusaciones tienen en los supervivientes de abuso», añadió.

El United explicó que los jugadores que no hayan participado en partidos internacionales durante el parón «deberán volver a entrenar el lunes». «Sin embargo, se ha acordado con Antony que retrasará su regreso hasta nuevo aviso para abordar las acusaciones», finalizó.

Entrevista en Brasil

Antony ha concedido una entrevista al medio brasileño SBT en la que ha dejado claro que es inocente y que pronto saldrá la verdad. «Mi mamá siempre me dice que los árboles que dan frutos son los que la gente siempre quiere apedrear. Yo soy alguien que salió de la nada, tuve muchas dificultades y estoy viviendo uno de los momentos más duros de mi vida, que es que me acusen de algo que no he hecho», dijo entre lágrimas el jugador del United.

Antony también dejó claro que: «Es duro cuando tú… al principio te conviertes en referencia de tanta gente y, por tantas mentiras, terminas siendo apedreado por la gente, por todos. Miro a mi mamá, a mi familia, y veo que eso no es lo que mi mamá realmente sabe quién soy. Miro a esa gente que me sigue desde pequeño, sufriendo conmigo… No es fácil, no es fácil estar crucificado y con la boca cerrada, ¿no crees que me hubiera gustado decir algo antes y defenderme? ¿mostrarle a la gente quién soy realmente? Me hubiera gustado eso».

Para finalizar afirmó que: «No es algo que esté en mi cabeza. Yo sé la verdad y la verdad aparecerá. Sé que hay mucha gente matándome».