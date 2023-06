Las graves acusaciones sobre Antony: «Me dislocó la prótesis del pecho y no podía respirar»

El futbolista del Manchester United, Antony , ha sido denunciado por su ex pareja Gabriela Cavallin de «violencia doméstica, amenazas y lesiones corporales». Por ello, la influencer y DJ brasileña ha querido relatar públicamente el infierno que vivió hace un año con el joven futbolista.

«Me cogió por los dos brazos, me tiró sobre la cama y se tiró encima de mí. Cuando hizo eso mi prótesis de silicona se dislocó, provocándome tal dificultad para respirar que parecía que me iba a morir», comienza la ex pareja de Antony.

Gabriela Cavallin vivió con Antony en Amsterdam cuando este jugaba en las filas del Ajax de Ámsterdam y fue después de fichar por el Manchester United cuando comenzó la pesadilla. La influencer brasileña explicó que necesitó una intervención de más de 40 puntos en el interior de su pecho para corregir la prótesis mamaria desplazada.

En una entrevista para Record TV, la ex de Antony añade más episodios de violencia de género: «Rompió mi maleta, cogió mi bolso, mi pasaporte. Me rompió el móvil, no me dejaba ir. Estuve presa desde las 10 de la noche hasta casi las 3:30 de la mañana. Yo lo llamo cautiverio privado. Sólo quería salir de ahí y me dijo que no me iría hasta que lo borrara todo».

Ahora, el Manchester United está investigando os hechos después de que Antony: «Me tiró agua, me empezó a patear, me agarró del pelo, me golpeó la cabeza y me hizo un corte».

Y es que no piensa ceder e ir hasta el final en la denuncia contra el jugador para que se haga justicia: «Haré lo que sea necesario. Iré a Inglaterra a denunciar la agresión, la falta de ayuda, la detención ilegal, el maltrato psicológico, todo lo que me hizo». «Era mi mejor sueño y luego se convirtió en mi peor pesadilla», zanjó.