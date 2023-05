¿El mejor gol de su carrera? La espectacular tijera de Casemiro con el Manchester United

Carlos Henrique Casemiro anotó quizás uno de los goles más bonitos de su carrera deportivo. Bien es cierto que con las camisetas del Real Madrid y Oporto hizo algunos de bella factura, pero el centrocampista del Manchester United adelantó a su equipo en el partido ante el Bournemouth con una espectacular tijera desde dentro del área.

El ex del Real Madrid ha cosechado una gran primera temporada con el equipo de Old Trafford. El brasileño ha cumplido con las expectativas en un equipo donde sólo los grandes jugadores son capaces de no sufrir la presión de una camiseta como la del Manchester United. Desde que llegó a la ciudad, los aficionados de los diablos rojos quedaron prendados con su juego, pero también con su carisma y actitud, por lo que el jugador ha querido devolver la confianza con grandes actuaciones.