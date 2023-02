Casemiro conquista Manchester: «Es el mejor fichaje de los últimos tiempos»

Carlos Henrique Casemiro ha caído de pie en Manchester. Después de una carrera de vino y rosas en Madrid, el brasileño ha tardado poco más de medio año en meterse en el bolsillo a la afición del United. Su camiseta es de las más vendidas en las tiendas del club y los hinchas están rendidos a un futbolista que ya es el líder del equipo y el ídolo de la masa social. Incluso hablan de él como el mejor fichaje de los últimos años para un club caído en depresión en el último lustro. De la mano Casemiro ha vuelto a revivir.

Tan solo hay que recorrer las calles de Manchester para palpar de primera mano la devoción y la pleitesía que se le rinde a Casemiro. «Es de los más populares y su camiseta es de las más vendidas», aseguran a OKDIARIO miembros del club mientras jóvenes aficionados depositan en el mostrador los cerca de 100 euros que cuesta la casa del brasileño con el 18 a la espalda.

Ya en las inmediaciones de Old Trafford, aumentan los aficionados con camisetas del ex del Real Madrid y los feligreses de un futbolista que le ha cambiado la cara a un equipo que en los últimos años ha deambulado por Inglaterra. El brasileño ha traspasado la grandeza adquirida en el Real Madrid a la ciudad de Manchester.

«Pienso que el fichaje de Casemiro es brillante y espero que se quede varios años. Creo que seguirá otros cinco años en el top. Ha sido un de los mejores fichajes de los últimos años. Casemiro es un capitán sin brazalete. Usa su experiencia para transmitirla a sus compañeros dentro del vestuario», afirman aficionados del Manchester United a este periódico en las inmediaciones del templo del United.

«Nuestro mejor jugador desde hace años»

Casemiro puso punto y final a su etapa en el Real Madrid para buscar nuevas experiencias en un equipo que puso alrededor de 80 millones encima de la mesa para hacerse con sus servicios y no ha decepcionado. En sus primeras semanas en Inglaterra realizó su periodo de adaptación desde el banquillo y tras su entrada en el once el United resurgió. Lo dicen los datos: con él como titular el equipo de Old Trafford ha sumado un total de nueve victorias, tres empates y sólo una derrota para incluso aspirar a la Primer League.

Por ello ya es todo un ídolo y los aficionados lo saben. «Casemiro es un jugador brillante y lo hizo muy bien en el Real Madrid. Estamos muy felices de que viniese al United. Es el mejor jugador que ha tenido el United desde hace años. Será capitán del equipo. Es un ganador y ha levantado muchos títulos antes», afirman más aficionados a este periódico.

El boom Casemiro también se nota en las tiendas del club y el dinero invertido ya se empieza a rentabilizar en el clásico merchandising. Su camiseta es de las más vendidas y por las calles de la ciudad inglesa cada vez son más los aficionados que visten la elástica del jugador brasileño. «Casemiro lo está haciendo magnífico en el Manchester United. Probablemente es el mejor fichaje en los últimos cinco años. Es muy bueno y lo da todo en cada partido. Yo vi la Liga y veo la Champions League y fue increíble. Es el mejor jugador del United de lejos», apuntan.

«Todo lo hace bien. Defensivamente es muy bueno. En ataque ha hecho cuatro goles y ha dado seis asistencias. Está haciendo ya las cosas que hacía en el Real Madrid. La pasada temporada fue muy mala pero con Casemiro en el equipo podemos ser campeones de la Premier League o incluso de la Champions League en dos años», finaliza otro aficionado ante el micrófono de este periódico.

Estas palabras son el sentir claro de la afición del Manchester United con respecto a un Casemiro que en pocos meses se ha convertido en el líder total y absoluto de una parte de la cuidad. En el club inglés ya preparan un brazalete para él y no es de extrañar que a lo largo de temporada ya le pongan el brazalete… aunque no lo necesite. Casemiro ya es todo un ídolo en Manchester.