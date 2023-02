El United quiere hacer capitán a Casemiro

Que Carlos Henrique Casemiro es un líder, no es una noticia. Es de sobra conocido. Lo demostró durante años en el Real Madrid, lo demuestra con Brasil y lo está demostrando desde el primer día en el Manchester United. Que en Old Trafford se iban a quedar encandilados con su forma de vivir el fútbol tampoco es una sorpresa. Por todo esto, desde el club inglés ya se piensa en que más pronto que tarde el mediocentro sea el encargado de llevar el brazalete de capitán de los Red Devils.

Actualmente, Harry Maguire es el capitán del Manchester United. Pero pronto podría dejar de serlo. En el club de Old Trafford le quieren otorgar la capitanía a Casemiro, que en muy poco tiempo se ha convertido en el jefe del equipo dentro y fuera del terreno de juego. No obstante, desde la entidad quieren que antes de que esto suceda, el ex del Real Madrid hable inglés perfectamente.

En el Manchester United están encantados con el rendimiento que está ofreciendo Casemiro desde que llegó a Old Trafford. Si bien es cierto que Erik Ten Hag le sometió a un proceso de adaptación en el que poco a poco se fue integrando, desde que le dio la titularidad ante el Everton en la décima jornada de la Premier sólo se ha perdido un partido por sanción. Precisamente, ese duelo ante el Arsenal lo perdió su equipo. Y es que, el balance de los Diablos Rojos con él sobre el césped siendo titular es de 17 victorias, una derrota y tres empates. Unos números que han permitido a los ingleses clasificarse para a final de la Carabao Cup, mantenerse vivos en la FA Cup y asentarse en los puestos de Champions en la Premier.

El siguiente reto de Casemiro es liderar al Manchester United en los dieciseisavos de final de la Europa League, donde se medirá al Barcelona. Esta eliminatoria será muy especial para el brasileño por su pasado madridista e intentará seguir guiando a sus compañeros por la senda del triunfo.