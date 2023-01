Casemiro lidera el resurgir del United

Old Trafford tiene nuevo héroe y se llama Carlos Henrique Casemiro. En apenas medio año, el ex del Real Madrid se ha convertido en el líder del equipo inglés que ha resurgido en la Premier League hasta asentarse en los puestos que dan acceso a la Champions League. Todo gracias a la figura de un líder que inició con gol el camino a la victoria contra el Bournemouth y ya es aclamado en un parte de Manchester.

No es opinión, son datos. Los números casan con la aparición de Casemiro y el auge de un Manchester United que ha vuelto a ser respetado en Premier después de varias temporadas de desdén. Desde su primer partido como titular ante el Everton el pasado 9 de octubre, el ex del Real Madrid ha jugado un total de 10 partidos como titular con siete victorias, dos empates y sólo una derrota en el campo del Aston Villa.

Casemiro ha disputado todos los partidos de forma completa (ante el Tottenham fue sustituido a falta de tres minutos) en los que ha repartido dos asistencias y ha anotado dos tantos, el último para encarrilar la victoria del United ante el Bournemouth en la jornada del martes de la Premier League. El brasileño remató a la red el balón tras un buen centro de Bruno Fernandes y desató la locura en un Old Trafford loco por la música.

Como si fuese un delantero centro de toda la vida… ¡Vaya remate de Casemiro! 🔥🔥#PremierLeagueDAZN ⚽ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/aBsYB26O9d — DAZN España (@DAZN_ES) January 4, 2023

La excelente aportación de Casemiro con el United traspasa fronteras, ya que en la Europa League ha sido titular en los últimos cuatro partidos que el United ha saldado con victoria, la última en un difícil encuentro en el Reale Arena ante la Real Sociedad. Su próximo objetivo en Europa es un Barcelona con el que han quedado encuadrados en la primera ronda eliminatoria. Será un Clásico para Casemiro.

Adaptado a la Premier League

Casemiro también necesitó su proceso de adaptación después de una carrera en el Real Madrid y un verano atípico. El brasileño disputó su primer partido con el United el 27 de agosto y no fue titular en Premier hasta finales de octubre después de una escandalosa derrota (6-3) ante el Manchester City. Después de un par de semanas haciendo un canto a la adaptación, Ten Hag decidió tirar del liderazgo del brasileño cuando su posición estaba en duda por los malos resultados y las riñas con Cristiano.

Desde que el holandés decidiera asentarlo en el once ante el Everton, las tornas han cambiado en un Manchester United que a primeros del mes de enero ocupa la cuarta posición de la Premier League con cinco puntos de ventaja sobre el segundo e igualados a puntos con el Newcastle, que es tercero. Después de una temporada pasada en la que no pudo meterse entre los cuatro primeros, parece que en Old Trafford empiezan a soñar con alcanzar grandes cotas. Casemiro tiene mucha culpa de ello.