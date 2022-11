Neymar se rinde a Casemiro: «Es el mejor del mundo»

Neymar se ha pronunciado tras la victoria de Brasil contra Suiza para rendirse a Casemiro. El del PSG es la estrella del equipo de Tite, pero no ha podido estar con sus compañeros por la lesión que sufrió en el debut de la Canarinha ante Serbia. En su ausencia, ha sido el ex jugador del Real Madrid quien ha dado a la pentacampeona la victoria y la clasificación para los octavos de final, con un gol en el tramo final tras un potentísimo disparo que no pudo detener Sommer.

Al término del encuentro, Neymar, que continúa recuperándose del esguince en su tobillo derecho, ha querido reconocer los méritos de su compatriota ya no sólo en el encuentro ante Suiza, sino en los últimos años. «Casemiro es el mejor centrocampista del mundo desde hace mucho tiempo», reza el mensaje publicado por el delantero en sus redes.

Casemiro é o melhor volante do mundo há muito tempo — Neymar Jr (@neymarjr) November 28, 2022

El líder de la selección brasileña no ha podido acompañar al resto de la expedición sobre el césped, pero ejerce de capitán también desde fuera de los terrenos de juego. Había muchas dudas sobre cómo Brasil conseguiría resolver la clasificación en su ausencia, pero han cerrado el pase a la siguiente fase en su primera oportunidad. Se espera que Neymar pueda volver a partir de octavos de final, en función de cómo evolucione su tobillo.