Casemiro hace invencible al United

Ya es una realidad: el Manchester United ha vuelto de la mano de Carlos Henrique Casemiro. El ex del Real Madrid ha relanzado al equipo de Old Trafford que es invencible cuando el brasileño está en el campo. En los últimos 18 partidos con él en el campo sólo ha perdido uno y el último triunfo data de la noche del miércoles, en la que el equipo de Ten Hag encarriló su pase a la final de la Carabao Cup tras golear al Forest (0-3) en Nottingham.

Los números lo dejan claro. El Manchester con Casemiro es otro y el brasileño ha sido vital desde que se asentó en el once de Ten Hag. El entrenador holandés tardó en darle las riendas del equipo, pero después de la dolorosa derrota ante el City en el Etihad (6-3), el ex del Real Madrid se ha asentado en el once cambiando por completo la cara del equipo. Desde que fue titular por primera vez el pasado 9 de noviembre en la victoria contra el Everton, el United ha disputado 20 partidos en los que ha sumado 15 victorias, tres empates y sólo dos derrotas. Curiosamente en una de ellas, contra el Arsenal en el Emirates, Casemiro no estuvo sobre el terreno de juego por acumulación de amonestaciones.

Esa última derrota ante el Arsenal deja clara la influencia de un Casemiro que a estas alturas de competición acumula casi 2.000 minutos distribuidos en todas las competiciones con unos dígitos de goles y asistencias notables para tratarse de un especialista defensivo. Sumidos en el mes de enero, el brasileño ya ha anotado dos tantos (vitales para sacar puntos ante Everton y Bournemouth) y ha repartido cinco asistencias, la última de ellas contra el Forest en la Carabao Cup.

Líder del equipo

Sin Cristiano Ronaldo y la institución tocada, una parte de Manchester demanda la figura de un líder con el que cabalgar hacia el éxito y éste llegó procedente de Madrid a finales de agosto. En apenas medio año, el brasileño se ha convertido en el auténtico líder del equipo de Ten Hag y ya es todo un ídolo en unas gradas de Old Trafford donde ya se hacen canciones sobre la figura de Casemiro. El centrocampista ha llevado la grandeza del Real Madrid a Inglaterra y el treatro de Manchester sueña con alcanzar grandes cotas de la mano de Casemiro. De momento están con un pie en la final de la Carabao Cup y todo apunta a que estarán en la próxima edición de la Champions League.