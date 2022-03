A Santiago Cañizares le están criticando por varias de sus reflexiones en Encuentros inesperados, programa presentado por Mamen Mendizábal en La Sexta en el que hubo tensos rifirrafes con algunas de los polémicas cuestiones como la estética y los diferentes modelos de masculinidad o la homosexualidad en el fútbol. Sobre esto último, el ex portero explicó su visión tras toda una vida ligado al deporte rey, declaraciones que no han gustado a Ana Morgade, que le ha atacado en redes sociales.

«A mí me pregunta mucha gente ‘Santi, ¿a cuántos homosexuales conoces en el fútbol que no han salido del armario?’ Y yo digo que creo que en el fútbol no hay demasiados homosexuales. No deben haber muchos cuando yo no me he percatado a lo largo de mi carrera que haya ninguno», comenzó Cañizares sobre el tema de los gays en el fútbol.

Santi, cariño, el fútbol es un sector donde a los gays se les presiona para NO SALIR. Del armario, concretamente. https://t.co/uUyeCcfsOu — ana morgade (@ana_morgade) March 20, 2022

«Ha habido uno que no tenía pareja, ni masculina ni femenina. Nunca supimos nada de su vida sexual. A ese lo vamos a dejar en duda. El resto, la mayoría están casados y la otra mayoría lo que hacían era ligarse a toda la ciudad», añadió el que fuera guardameta del Valencia o del Real Madrid, al que Ana Morgade ha querido contestar criticándole y tratando de ridiculizar su opinión pese a las décadas de experiencia en el fútbol.

«Santi, cariño, el fútbol es un sector donde a los gays se les presiona para NO SALIR. Del armario, concretamente», escribió la presentadora de Yu en respuesta a una noticia de las palabras de Cañizares, dejando claro que para ella sí que hay jugadores gays pero debido al supuesto ambiente homófobo que se crea alrededor del fútbol deciden mantenerlo en secreto para que no les afecte a su trayectoria profesional.