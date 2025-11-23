Amenaza Djokovic: España podría cruzarse con Serbia en la Davis de 2026

España todavía no ha terminado su andadura en la actual Copa Davis y ya conoce su camino para la edición del año que viene. La naturaleza del deporte. Este domingo, en Bolonia, se ha realizado el sorteo para la competición de 2026 en la que la Armada no ha participado directamente al ahorrarse la primera ronda por garantizarse ser subcampeón en 2025. El azar ha deparado que en septiembre, cuando España dispute su única eliminatoria necesaria para alcanzar las Finales, ante el vencedor del duelo entre Serbia y Chile. Es decir, Djokovic podría cruzarse en el camino.

Aunque habrá que ver la situación de Novak con su país para entonces, cabe recordar que está en crisis con el gobierno de país por apoyar las manifestaciones estudiantiles y que se ha tenido que exiliar a Atenas. España está exenta de la primera eliminatoria de la Davis 2026 ya que al enfrentarse a Italia en la final y estar Italia clasificada a las Finales de 2026 por anfitriona, el subcampeón de esta edición irá directo al cruce de septiembre. Con lo cual, independientemente del resultado en la final, España se ahorra una eliminatoria en la Copa Davis 2026.

Buen marrón el que se evita la Armada, pues el se trata de una eliminatoria incómoda de disputar. Fijada del 6 al 8 de febrero, inmediatamente después del Open de Australia, con la dificultad que ello conlleva. Davidovich ya se había caído de dicho cruce, pues esos días tiene una exhibición fijada en Guadalajara, México. Con lo cual, España no competirá en la Davis hasta la eliminatoria de mediados de septiembre. El premio sería todavía mayor de conquistar la Davis este domingo, pues esa única eliminatoria antes de las Finales la disputarían como local, ergo, la superficie volvería a ser tierra batida.

Ferrer se quita así de las dificultades iniciales para el primer cruce, que siempre está incrustado en el calendario con calzador. Este domingo, cuando se lleve a cabo el sorteo, España no participará en él. Es el otro premio que se lleva al Armada de esta Davis. Merecido, pues han acudido a las Finales sin sus dos mejores tenistas del ranking ATP, ni Alcaraz ni Davidovich. La fuerza del grupo ha prevalecido, ya sólo queda un obstáculo con el título, la poderosa Italia que encima juega en casa. ¿Por qué no? A convicción nadie gana a España.