La selección española goleó (7-0) a Costa Rica este miércoles en un estreno ilusionante y convincente en el Mundial de Qatar, con los tantos de Dani Olmo, Asensio, Ferran Torres, Gavi, Carlos Soler y Álvaro Morata, y un estilo arrollador a la vez que punzante que hizo daño a un pobre combinado tico y permite a España colocarse en lo más alto del Grupo E. Álvaro Ojeda, colaborador de OKDIARIO, entona su mea culpa por no haber creído en el equipo de Luis Enrique: «Yo no creía en esta selección… ¡enhorabuena, España!». Ojeda se ha rendido ante la exhibición de poderío y efectividad de la selección pero advierte ante el peligro de caer en la euforia: «Ojo que es Costa Rica y no Alemania».

Luis Enrique experimentó con Rodri como central junto a Laporte y la prueba le salió bien, además de Asensio como falso ‘9’, sin Morata. El balear y Pedri actores principales en una película con el guion esperado. Ante una defensa poco hermética de Costa Rica, los de Luis Enrique camparon a sus anchas siempre dueños del balón para completar una puesta de escena brillante con una primera media hora apabullante.

Una fiesta de goles que comenzó Dani Olmo con una estética vaselina, a la que siguió un disparo certero del balear y Ferran de penalti. Tras el monólogo de la primera parte, entró con el mismo ímpetu en el segundo envite, para hacer otros cuatro y sentenciar un partido con dominio absoluto español. Tras tres ediciones sin ganar en el debut, España venció por quinta vez en su estreno en su historia en los Mundiales.