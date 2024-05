Alta tensión en el Barcelona: Laporta no viajó a Almería por su descontento con las declaraciones de Xavi

Joan Laporta ha tomado una extraña medida fruto de un enfado con Xavi Hernández por su actitud y sus palabras en la última rueda de prensa previa al partido entre el Almería y el Barcelona correspondiente a la jornada 36 de la Liga EA Sports. El presidente del Barça no viajó a la ciudad andaluza este jueves y no estará en el palco del Power Horse Stadium acompañando a la directiva almeriense.

La molestia del presidente con un entrenador al que ratificó en el cargo hace menos de un mes cuando él mismo había anunciado el pasado mes de enero que no continuaría en el banquillo del Barça llega tras una comparecencia ante los medios de comunicación en la que se pudo ver a un Xavi abatido, hundido y sobre todo resignado con que lo máximo a lo que puedan aspirar sea la segunda plaza.

Recordemos que Laporta ya se cargó a Ronald Koeman, además de por una mala racha de resultados con una plantilla muy inferior a la actual, por su polémica frase de «esto es lo que hay». Xavi no llegó a pronunciarla, pero lo cierto es que se quedó realmente cerca con algunas oraciones similares. Eso no ha gustado nada al presidente culé, que no viajó a Almería para presenciar un choque en el que su equipo se juega atar la Supercopa de España.

Mucha tensión y un enfriamiento de la relación que pilla a todo el mundo por sorpresa por los tiempos en los que se está desarrollando, ya que como decimos Laporta, Deco, que tampoco viajó a Almería, y el resto de la junta directiva apostaron por convencer a Xavi para que siguiese al frente del proyecto como líder del vestuario.

Los objetivos de Xavi y el enfado de Laporta

«El objetivo es cambiar, incorporar gente y mejorar. Si no, nos quedaremos igual. Las cosas que no han salido bien hay que mejorarlas. Tenemos que ver cómo está la película de la situación económica y del fair play y a partir de ahí veremos», manifestó en rueda de prensa sobre los fichajes que llevarán a cabo este verano.

Xavi reiteró que el presidente, Joan Laporta, «siempre es positivo» y que Deco también. «Pero la situación económica marca la planificación deportiva. Y esto lo sabéis todos. La situación es complicada, sobre todo a nivel económico, para competir con los mejores. No tiene nada que ver la situación actual con la de años atrás, que el entrenador decía a quién quería», lamentó.

«Hay otros clubes con una situación mucho mejor que la nuestra. El barcelonista lo debe entender, yo así lo entiendo; nos tenemos que ajustar a ello. Pero eso no significa que no vayamos a competir. Necesitamos estabilidad y tiempo, pero hay cosas buenas para competir», prosiguió Xavi ante la prensa.

A nivel deportivo, aceptó que esta temporada han jugado mejor que el año pasado, pero que han «competido peor». «Seguimos en construcción y estamos viviendo la situación que el club tiene a nivel económico para competir. Tenemos que jugar mejor, pero sobre todo competir mejor, que lo logramos el año pasado. Se nos han escapado cosas por detalles, diría yo», se sinceró.