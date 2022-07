Alpine toma medidas contra Fernando Alonso y monta en su coche a su sustituto

La tensión en la escudería Alpine se corta con un cuchillo. Fernando Alonso no tiene la mejor relación con el jefe del equipo, Omar Szafnauer, hasta tal punto de que el directivo está dispuesto a mandar al paro al asturiano tras no haber alcanzando un acuerdo para renovar su contrato de cara a 2023 a estas alturas de la temporada.

Szafnauer quiere colocar al ex campeón de GP2, Oscar Piastri, como piloto titular en Alpine en el menor plazo posible. Cree que los 40 años de Fernando Alonso pesan y que además es un piloto muy caro. El directivo fue un paso más allá en esta guerra fría en el Gran Premio de Francia delante de los jefes del fabricante que pertenece a Renault.

Antes de comenzar los entrenamientos libres, Szafnauer dio el OK a que Oscar Piastri se montase en el coche de Fernando Alonso, sí con el número ’14’, para hiciese aprendizaje sobre diversos procedimientos en boxes, entre ellos los cambios de ruedas. El asturiano observaba desde el muro cómo su coche era ‘ocupado’ por orden de su jefe.

El bicampeón del mundo sigue esperando a firmar la prolongación de su contrato con Alpine en las próximas semanas. El asturiano se ha quejado en las últimas carreras de que su propia escudería habría boicoteado algunos resultados prometedores hasta hacerle decir que «hemos perdido esta temporada 50 o 60 puntos tranquilamente».

Fernando Alonso cosechó en Silverstone su mejor resultado de la temporada con un quinto puesto, objetivo que espera superar esta semana en el circuito de Paul Ricard. Szafnauer tiene claro que el español no es el tipo de piloto que más le convence y hasta esta misma semana se despachó a gusto diciendo que «yo no fiché a Fernando Alonso, me lo encontré cuando llegué aquí».

Piastri amenaza con quitarle su asiento al español más pronto que tarde. La idea de la escudería era ceder a Williams al piloto australiano, pero Szafnauer lo impidió. Ahora el joven se deja ver en el coche de Fernando Alonso como si un sastre le estuviese tomando las medidas… ¿para sustituir al asturiano de cara a la próxima temporada?