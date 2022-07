Fernando Alonso pronostica su retirada de la Fórmula 1

A Fernando Alonso le queda mucho carrete en la Fórmula 1. El asturiano fue felicitado por la cuenta oficial de la competición por haber conducido 92.643 kilómetros a lo largo de su carrera en la Fórmula 1 siendo el piloto con más kilómetros en la historia del paddock.

El piloto de Alpine, que va camino de cumplir 20 años en el Gran Circo, respondió a las diversas ilustraciones sobre su plusmarca. En ella se afirmaba que Fernando Alonso ya había hecho un cuarto del camino a la luna y el piloto respondió que «voy a hacer (al menos) la mitad del camino hasta la luna».

Let’s make it (at least) half way to the moon 🌪🌝🌎 https://t.co/Hkd7nKPe2M

— Fernando Alonso (@alo_oficial) July 4, 2022