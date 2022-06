Fernando Alonso se queja con razón: ningún piloto sufre más averías

Segundo en la parrilla de salida y noveno en la clasificación final del Gran Premio de Canadá. En esas siete posiciones cabe la enorme frustración de la afición española, que volvió a ilusionarse el sábado, soñando con revivir los mejores tiempos de Fernando Alonso, y se estampó con la realidad el domingo. El asturiano volvió a quejarse de la mala suerte por un inoportuno coche de seguridad virtual y tuvo que volver a lidiar con problemas técnicos en su Alpine. Un vistazo a los datos reafirma que tiene motivos para lamentar su pésima fortuna.

Desde 2014, cuando Alonso disputó sus últimas carreras vestido con el rojo de Ferrari, no hay ningún piloto que haya sufrido más abandonos en toda la Fórmula 1. Su cuenta de retiradas desde entonces se eleva hasta 35, las mismas que el francés Romain Grosjean, y eso que el ovetense estuvo fuera de la competición durante las temporadas 2019 y 2020. Este año no pudo acabar en Arabia Saudí ni Emiratos Árabes. Sí lo consiguió en Montreal, pero con un resultado decepcionante después de la sobresaliente sesión de clasificación que se había marcado.

Curiosamente, el tercer clasificado de este ranking de abandonos es el vigente campeón mundial y líder del campeonato, Max Verstappen, un piloto de todo o nada. De las nueve carreras que se han disputado este año, el holandés ha ganado seis y ha abandonado en dos. En total, su coche le ha dejado tirado en 31 ocasiones desde el mencionado Mundial 2014.

Tampoco es el piloto más afortunado de la parrilla Carlos Sainz, que en Canadá peleó hasta los últimos metros por la victoria con Verstappen. El piloto madrileño se ha retirados dos veces en el presente curso (Australia y Azerbaiyán) y en su historial en la F1, contando también sus etapas en Toro Rosso, Renault y McLaren, contabiliza 28 abandonos. Los pilotos españoles comparten la sensación de que el destino les debe varias y confían en su talento para cobrárselas cuanto antes.

Since the start of 2014, no driver has retired from an #F1 race more than Romain Grosjean and Fernando Alonso – 3️⃣5️⃣ 👀🛠

Will anyone be unlucky enough to catch them before the end of 2022? 💬#F1 #Motorsport #MotorsportStats pic.twitter.com/kCdr4g1HwT

— Motorsport Stats (@msportstats) June 16, 2022