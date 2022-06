Fernando Alonso y su plan perfecto para ganar en Canadá

Fernando Alonso sabe que se encuentra ante una oportunidad histórica para su laureada carrera deportiva. A poco más de un mes de cumplir 41 años, el asturiano demostró que todavía posee el talento necesario para pelear de tú a tú con los mejores siempre que las condiciones sean iguales. El agua caída en Montreal hizo que las fuerzas se equilibrasen y que las manos de los pilotos marcasen la diferencia.

El asturiano sólo fue superado por un Max Verstappen que, además de tener un cohete de coche, no es manco ni mucho menos. El vigente campeón dejó a Fernando sin una pole 3.619 días después, pero el piloto de Alpine ni mucho menos se resignó por un resultado que fue celebrado en la escudería francesa como una victoria.

Fernando Alonso sacó los colores a todo el mundo con sus manos y una muestra de ello es que su compañero de equipo Esteban Ocon finalizó a un segundo y medio de la mejor vuelta marcada por el asturiano. La diferencia real, por si alguien la dudaba, era esta entre un piloto que ha ganado donde ha competido y una medianía.

«Llevo intentando poner nervioso a Max unos 20 minutos, diciéndole que le voy a adelantar en la salida. Ojalá lo logre», dijo un Fernando Alonso que sabe que sin lluvia su sitio no está en el segundo puesto de la parrilla. La buena noticia para el español reside en que parece que ni Charles Leclerc ni Sergio Pérez podrán disputarle su posición al salir muy atrás por problemas de motor y un accidente, respectivamente.

For the first time in almost 10 years…@alo_oficial starts from the front row of the grid 😍#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/TVm5PApvFR

— Formula 1 (@F1) June 18, 2022