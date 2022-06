Fernando Alonso amenaza a Verstappen: «Atacaré en la primera curva»

Fernando Alonso saldrá desde la segunda posición en el GP de Canadá. El piloto asturiano peleó hasta el final por una pole que finalmente se llevó Max Verstappen, que saldrá desde la primera posición y lo hará amenazado por el Alpine del español. «Atacaré en la primera curva», dijo.

«Ha sido genial, está siendo fin de semana increíble. Hemos sido competitivos desde los libres 1. El coche ha sido mega, he estado muy a gusto y los aficionados me han dado el empuje extra que necesitaba», explicó Alonso a pie de pista minutos después de haber marcado el segundo mejor tiempo. «Creo que atacaré a Max en la primera curva», avisó Alonso ante la locura de los espectadores que escuchaban sus palabras.

Sainz, frenado por un «error»

Justo detrás de Fernando Alonso, desde la tercera posición, saldrá Carlos Sainz que también protagonizó una gran clasificación en Canadá. «Hoy me sentía bien con el coche, sobre todo con los neumáticos de lluvia extrema. Me han faltado un plan de décimas. En el primer sector he hecho morado. He intentado ir a por la pole y he terminado tercero por un error», dijo el piloto de Ferrari.

«La carrera va ser una buena lucha contra Max y veremos con Fernando Alonso, que ha estado bien todo el fin de semana. En Canadá hay muchos tifosi que vienen a vernos e intentaré hacer una buena carrera», añadió.