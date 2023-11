Alpine vive el año más negro de su historia sin Fernando Alonso

Alpine F1 ha vivido su particular hundimiento en la temporada 2023 certificando que Fernando Alonso acertó marchándose del equipo francés. Los azulones han cosechado el peor registro de su corta historia en la Fórmula 1 terminando como el sexto equipo entre los constructores y siendo coche que menos ha evolucionado en toda la temporada.

La escudería gala apostó por una alineación totalmente patriótica con Esteban Ocon y Pierre Gasly en busca de unos resultados y una identidad que se han perdido entre la rivalidad de sus propios pilotos. Ambos se han dedicado palabras gruesas durante toda la temporada e incluso se han boicoteado en algunas carreras como pasó en el Gran Premio de Australia con un choque millonario entre ellos.

Alpine F1 ha cosechado un total de 120 puntos esta temporada siendo ésta la peor de toda su historia. En los dos años previos con Fernando Alonso, el equipo alcanzó los 155 y los 173 puntos, además de lograr una victoria. El asturiano se marchó a Aston Martin y con el equipo inglés ha logrado la friolera de 206 puntos en solitario siendo cuarto en el Mundial de pilotos.

El equipo empezó estando comandado por el controvertido Otmar Szafnauer, quien fue fulminantemente despedido a mitad de temporada durante el Gran Premio de Bélgica. La salida de directivo rumano y de buena parte de la estructura directiva no mejoró los resultados de un equipo que, según los datos registrados por la propia Fórmula 1, fue el que menos ha evolucionado en ritmo de carrera de 2022 a 2023 con apenas medio segundo de mejora.

Fernando Alonso se ha cargado de razones para sacar pecho por la decisión que tomó de abandonar el equipo francés ante la patente falta de ambición y de presupuesto que había en el seno de la escudería. El asturiano ha recuperado la sonrisa al mismo tiempo que ha ido vapuleando sistemáticamente a sus ex compañeros, especialmente a un Esteban Ocon que ya no puede decir que es mejor piloto que el bicampeón.

La escudería Alpine está valorada en 800 millones

El conjunto francés vendió el 24% de sus acciones en julio de 2023 a un grupo de inversores, entre los que se encontraba el famoso actor Ryan Reynolds, a cambio de un montante de 200 millones de euros. Esta entrada de capital no ha supuesto una evolución radical en un equipo que apenas ha traído innovaciones en las últimas carreras.

Alpine F1 se encuentra en un túnel y no hay visos de mejora de cara a la próxima temporada en la que los equipos de la parte van a ajustar todavía más las distancias. Tanto Williams como Alpha Tauri están en posición de poder mojarle la oreja a un equipo que apenas ha dado beneficios esta temporada.

Sus pilotos, no en vano, han sido de los más costosos de todo el paddock tras varios accidentes. Esteban Ocon ha costado tres millones de dólares en reparaciones al equipo, mientras que Pierre Gasly ha quemado 2,46 millones de dólares. El horizonte para el equipo no es nada halagüeño después de que la FIA no haya atendido sus reclamaciones para descongelar el motor e igualarlo en potencia al resto. Fernando Alonso hizo muy bien en huir de un equipo donde no le valoraban y donde el futuro no pintaba nada bien.