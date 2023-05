Cuando la temporada de Fórmula 1 está dando sus primeros coletazos, en las oficinas de Alpine ya se palpa la tensión con el horrible inicio de temporada que han cuajado. Tras cinco carreras para el olvido, en Francia ha llegado la hora de tomar decisiones. Por tanto, el nombre del prestigioso Mattia Binotto ha saltado a la palestra como uno de los principales favoritos para sustituir a Otmar Szafnauer, que tras cada Gran Premio queda más debilitado.

La realidad es que el mandato del rumano-estadounidense se tambalea por todos lados, ya que su escudería ahora mismo es sexta en la clasificación de fabricantes. El nuevo monoplaza de Alpine no ha ofrecido ningún indicio hasta la fecha de que pueda dar un giro radical de guión, a expensas de un nuevo paquete de mejoras que está por llegar. Es por ello que los franceses se han puesto manos a la obra en la búsqueda de un nuevo jefe de equipo, que quieren que sea el italo-suizo.

Para colmo, los franceses vieron como Fernando Alonso se marchaba a Aston Martin tras el término del Mundial de 2022.. El piloto español solo se ha quedado sin podio en Azerbaiyán y está quitando carrera tras carrera la razón a quienes ensuciaron su nombre desde Alpine. Ninguno de sus actuales pilotos, Esteban Ocon y Pierre Gasly, figuran entre los diez primeros de la clasificación.

De hecho, Laurent Rossi ya avisó de que no le temblaría el pulso a la hora de tomar esas decisiones que están obligados a adoptar para revertir la situación. «El objetivo era y sigue siendo el cuarto puesto. Este equipo ha progresado en los últimos dos años y es el mismo que el año pasado, por lo que no aceptaré un resultado que no sea el cuarto lugar», dijo el director ejecutivo de Alpine.

Con todo ello, la franquicia de Renault es la primera que se ha puesto en contacto con Binotto desde su salida de Ferrari a finales de 2022. Según el medio italiano Formu1a.uno, el ingeniero habría rechazado el primer ofrecimiento de los franceses y las negociaciones parecen estar en stand by. Sin embargo, no se descarta que el italo-suizo pueda replantearse la oferta y que vuelva más pronto que tarde al paddock de la Fórmula 1 como líder de la escudería de Enstone.