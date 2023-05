Brutal rajada del CEO de Alpine que confirma la crisis interna del equipo

El decepcionante inicio de Mundial de Fórmula 1 que está completando Alpine no ha pasado desapercibido para las altas esferas del equipo francés. El CEO de la escudería, Laurent Rossi, ha explotado por los resultados cosechados en las primeras carreras y por la repetición de los mismos errores, una situación que podría llevarse por delante a Otmar Szafnauer si no consiguen enderezar el rumbo.

«Es decepcionante, realmente malo, este año ha empezado con un rendimiento muy defectuoso, es evidente. Nuestra posición en la clasificación no es digna de los recursos que gastamos y estamos bastante lejos, muy lejos, del objetivo final de esta temporada», reconoció Rossi después de dos carreras seguidas sin lograr puntos por parte de Esteban Ocon ni Pierre Gasly.

«La última carrera en Bakú fue similar a la de Bahrein y eso no es aceptable. Se te permite cometer errores, es un principio básico, aprendes de ellos, pero sí cuando cometes los mismos fallos dos veces significa que no has aprendido y que no estás asumiendo tu responsabilidad. Eso no es aceptable», abundó el máximo responsable de la estructura de Alpine.

Echando la vista un poco más atrás, Rossi reconoció que tampoco le gustó lo que vio en la carrera inaugural de la temporada. «No me gustó el primer Gran Premio porque hubo mucho, perdón por decirlo, diletantismo o amateurismo, elijan la palabra que mejor suene. Eso llevó a un resultado que no fue correcto, que fue mediocre, malo», criticó el ejecutivo en declaraciones a la cadena francesa Canal+.