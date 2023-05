Fernando Alonso responde con ‘padreada’ a la última provocación de Casillas

Íker Casillas y Fernando Alonso suelen alimentar el juego a través de las redes sociales y en las últimas horas se ha hecho viral un intercambio de impresiones con millones de reproducciones por en medio.

Todo comenzó el pasado miércoles, cuando Casillas quiso mandar un mensaje a Fernando Alonso con un vídeo publicado en las redes sociales. «Este es un mensaje para Fernando Alonso. Estoy muy enfadado con él. Me quiere pasar por la derecha en TikTok y esto no puede ser. No te pases de frenada querido. Aquí, el que padrea en TikTok, soy yo», bromeó la leyenda del Real Madrid y la selección española en un video que contó con miles de reproducciones.

El mensaje de Iker Casillas para Fernando Alonso. El TikTok que no esperaba ver hoy 😂 pic.twitter.com/pnIYrGslvG — ElReyGuiri (@ElReyGuiri) May 10, 2023

Y la respuesta de Fernando Alonso no se ha hecho esperar. El bicampeón del mundo de la Fórmula 1 que está deslumbrado en la presente temporada en Aston Martin con cuatro podios en cinco carreras, también quiso mandar un mensaje a través de las redes sociales. Con un escueto «Papá está aquí», el piloto asturiano se ha metido a todos los aficionados en el bolsillo.