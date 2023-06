Acusan a Alpine de ‘estafar’ a sus nuevos inversores de Hollywood

Alpine anunció esta semana que un grupo de actores de Hollywood comandado por Ryan Reynolds y Rob McElhenney había comprado el 24% de su escudería de Fórmula 1 a cambio de 200 millones de euros. El equipo francés espera escalar puestos en la clasificación del Mundial con esta enorme inyección económica, aunque existen voces críticas con el movimiento.

Eddie Jordan, dueño de un equipo con ese mismo nombre durante una década, cree que esos nuevos inversores han sido engañados. «Encuentro muy extraño considerar que el valor de un equipo esté en los 815 millones de euros. Es absurdo. Es ridículo. No tiene sentido desde un punto de vista financiero, el modelo de negocio no se sostiene. Eso es lo primero. Entonces cuál puede ser el valor de Ferrari, Mercedes o Red Bull, ese es el punto al que quiero llegar. Alpine no está ni cerca de ellos todavía», dijo.

El irlandés cree que la Fórmula 1 se está americanizando desde que Liberty Media se hizo con el control de la competición en 2016. El Gran Circo cuenta actualmente con tres carreras en territorio estadounidense, además de con un piloto novato en la figura de Logan Sargeant y un fabricante como Ford que se ha comprometido de cara al cambio de reglas para 2026.

«Las dos personas que hemos mencionado, son dos grandes estrellas y un gran añadido para el mercado americano, el cual es probablemente al que más esté mirando Renault. No estaban poniendo demasiado dinero y diría que toda la gente que está detrás en los Estados Unidos han usado la imagen pública de estas dos estrellas para llevar a cabo esta inversión», añadió Jordan sobre los motivos que han llevado a Alpine a soltar parte de su equipo.

Veremos si la escudería francesa continúa en la Fórmula 1 o si por contra abandona un plan que consistía en «ganar carreras regularmente» cuando firmaron a Fernando Alonso en 2021. De momento, van a mitad de camino y se encuentran más lejos que el asturiano –ahora en Aston Martin– de beber el champán en lo más alto del podio.

Alpine celebra la lluvia de millones

«Esta asociación es un paso importante para mejorar nuestro rendimiento a todos los niveles. Los ingresos adicionales generados se reinvertirán a su vez en el equipo, con el fin de acelerar aún más nuestro plan, cuyo objetivo es ponerse a la altura de los mejores equipos en cuanto a instalaciones y equipamiento de última generación», señaló el consejero delegado de Alpine, Laurent Rossi.

La escudería gala, que actualmente milita en la quinta posición del Mundial de Constructores de la Fórmula 1, buscaba inversiones que le ayudaran a recortar distancias con los equipos punteros de la Fórmula 1 como Red Bull, Ferrari, Mercedes y Aston Martin. Esta noticia forma parte de un anuncio más amplio de Alpine, que se ha fijado como objetivo alcanzar los 8.000 millones de euros de ingresos en 2030 y llegar al punto de equilibrio en 2026. Pese a estos ambiciosos planes de futuro, el tufo a ‘estafa’ a dos poco entendidos en Fórmula 1 ha inundado el paddock.