Esperpento de Alpine en Canadá: Ocon y Gasly se quedan tirados

El fin de semana no ha podido empezar peor para Alpine. Los dos monoplazas de la escudería dieron problemas de fiabilidad en las dos sesiones de entrenamientos libres. El de Pierre Gasly le dejó tirado por problemas en el cambio en los cinco minutos de Libres 1 que se disputaron, antes de que se suspendiera la sesión. En la segunda práctica, el que corrió la misma suerte fue Esteban Ocon. En este caso, fue él quien, en principio, paró su coche por una aparente pérdida de presión de agua.

De hecho, hasta la Fórmula 1 reconoció el mal arranque del equipo galo en la primera jornada del Gran Premio de Canadá. El mensaje no era otro que «no ha sido un buen comienzo de fin de semana para Alpine por ahora…».

It's not been a good start to the weekend for Alpine so far….🫣 #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/QTCq5OLpN9

Las dos paradas de Alpine provocaron sendas banderas rojas. La primera de ellas, en los primeros test del GP de Canadá, fue la de Gasly. Al quedarse en medio de la pista parado, tuvieron que detener la sesión hasta que retirasen el coche. Sin embargo, no pudieron volver a reanudarla por seguridad, debido a un problema en el sistema de cámaras del circuito.

En los Libres 2 fue Ocon quien provocó otra bandera roja. El francés aparcó su coche a la salida de una curva en la que no había escapatoria. Según informó el equipo, se debió a un supuesto problema con la presión de agua en el vehículo. En esta ocasión, sí que se reanudó la sesión, aunque el piloto no pudo volver a salir a pista.

Esteban stopped the car as a precaution due to a suspected loss of water pressure on his car. The team will investigate the cause after the session.#Alpine #CanadianGP pic.twitter.com/tlKWz4kP33

— BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) June 16, 2023