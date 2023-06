El presidente de la Fórmula 1 avisa de que no se celebrarán dos carreras en España

El presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, ha confirmado que celebrar dos Grandes Premios en España es prácticamente imposible. El italiano considera inviable que se realice una carrera en Madrid y otra en Barcelona a lo largo de un mismo curso. Algo que choca bastante con lo que sucedió hace unos años, cuando se llegó a correr tanto en la Ciudad Condal como en Valencia.

La razón con la que explica que aquello sucediera es que el Gran Circo se focalizaba más en Europa que ahora, que se ha expandido hasta prácticamente cualquier lugar del planeta. Aún así, el director ejecutivo no ha dudado a la hora de afirmar que España es uno de los mayores atractivos de este deporte. El predominio en los primer puestos de la parrilla tanto de Fernando Alonso como de Carlos Sainz y la amplia variedad de circuitos que se pueden encontrar convierten a nuestro país en uno de los activos más fuertes a día de hoy a ojos del italiano.

«Es un mercado muy fuerte ahora mismo, los datos de audiencias están creciendo y mucho allí. Ya hubo dos carreras en España, pero en aquellos tiempos el negocio no era tan grande, seguíamos teniendo un calendario mayoritariamente europeo, así que no lo veo posible ya. Ahora ya nos hemos abierto más a todo el mundo, con más carreras», señaló Domenicali.

«Siempre he sido muy transparente con Barcelona, ese es mi estilo, pero aún no hemos tomado una decisión. Sí es cierto que Madrid se ha interesado en tener un GP en el futuro y es un gran signo sobre el estado de este deporte. Queremos tener la mejor competición entre sedes, no habrá discusiones políticas, sólo comerciales, técnicas y deportivas que llegarán en los próximos meses», añadió en el podcast oficial de la Fórmula 1.

Domenicali tiene que decidir

Por último, el italiano ofreció su visión sobre cuál sería el número de carreras ideal para el próximo Mundial de 2024. «El número de carreras que buscábamos y queremos tener el año que viene es 24, este año no lo hemos podido conseguir por diferentes razones. Es el número adecuado porque es el que requiere el mercado, el equilibrio adecuado entre la demanda y las exigencias logísticas para todos los equipos. Es el número que debemos buscar para ser rentables a largo plazo», concluyó Domenicali.

Lo que está claro es que el mandamás de la Fórmula 1 tendrá que tomar en una decisión en los próximos tiempos. Ahora mismo, parece que lo más probable es que la prueba que desaparezca en 2027 sea la de Montmeló, ya que la apuesta de la capital por hacerse un hueco en el calendario automovilístico va muy en serio. Así lo confirmó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso hace apenas un mes: «Estamos muy cerca, la verdad. Las conversaciones van muy bien. Estamos muy positivos pero hay que esperar todavía un tiempo, un breve tiempo».