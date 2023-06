Suspenden los primeros libres de Canadá por un fallo en las cámaras del circuito

La primera sesión de entrenamientos libres del GP de Canadá de Fórmula 1 se ha suspendido por un problema en las cámaras del circuito. El circuito cerrado de televisión del circuito Gilles Villeneuve de Montreal falló y no se logró solucionar, lo que obligó a cancelarla cuando apenas se había corrido durante cinco minutos. Como consecuencia, los Libres 2 se adelantan media hora y contarán con 90 minutos de duración, en lugar de los 60 habituales.

«El retraso de la FP1 continuará, ya que el CCTV no está sincronizado correctamente y hasta que no se solucione el problema no se podrá reanudar la acción en pista. Este sistema es una instalación local y la dirección del circuito sigue trabajando para resolver el problema», ha informado en un comunicado la Fórmula 1.

Todo comenzó tras una avería de Gasly. Al piloto francés se le paró su Alpine al comienzo de la sesión, lo que derivó en un colapso de las cámaras del circuito. Los comisarios mostraron bandera roja, puesto que el coche estaba parado en medio de la pista, pero lo que no se esperaba es que no se volviera a reanudar la práctica.

Los pilotos que se encontraban en pista apenas pudieron completar una vuelta. Los primeros libres del viernes se suspendieron, dejando a varios de los equipos sin poder probar las mejoras introducidas para este Gran Premio. Uno de los afectados fue Aston Martin. La escudería, que corre en casa puesto que su propietario, Lawrence Stroll, y el hijo y piloto del equipo, Lance, son canadienses, deberán esperar a la segunda sesión de test para probar las variantes introducidas en el AMR23.

Si el problema se consigue resolver, está previsto que los Libres 2 comiencen a las 22:30 horas. Al no haberse podido disputar los primeros, la sesión durará 90 minutos en lugar de la hora habitual. Será entonces cuando los pilotos puedan medir sus sensaciones de cara al fin de semana.