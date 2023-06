Ocon sorprende elogiando a Alonso y diciendo que sueña con ser como él

Esteban Ocon se ha pronunciado sobre la rivalidad con Fernando Alonso y sobre el estado de forma del piloto español. El de Alpine ha sorprendido deshaciéndose en elogios hacia el que fuera su compañero el pasado año, llegando a hablar de él como «uno de los mejores de la historia» y ha afirmado que uno de sus deseos es llegar al nivel del asturiano.

También ha comentado la temporada que está haciendo el que fuera su compañero ahora en Aston Martin. Ocon ha revelado que es digno de «respeto» lo que está haciendo, puesto que su temporada es «fantástica», tras cosechar cuatro terceros puestos y un segundo que le permiten estar tras los dos Red Bull en el campeonato.

«Fernando está haciendo una temporada fantástica, lo respeto. No tengo ninguna duda de que sigue en su mejor nivel. He competido con él en los últimos años y demuestra a todos que es uno de los mejores de la historia. Me quito el sombrero… Espero llegar pronto a ese nivel», ha comentado Ocon.

El piloto de Alpine tiene una profunda rivalidad con Alonso, desde que coincidieran en la escudería francesa el pasado curso. Durante la estancia del español en el equipo, saltaron chispas entre ambos en varias ocasiones y, a pesar de que Alonso cambió de aires al marcharse a Aston Martin, esa pugna se mantiene.

Las palabras de Ocon llegan después de que en el GP de España tratase de cerrar a Alonso en la recta de meta, cuando el asturiano trataba de adelantarle. Una sucia maniobra que estuvo a punto de sacar a Fernando de la pista, puesto que tuvo que rectificar a gran velocidad cuando se disponía a pasar al que fuera su compañero.

Apenas una semana después de aquel incidente, el piloto galo habla de Alonso y lo hace elogiándole. Además, Ocon ha señalado que uno de sus objetivos es alcanzar el nivel de un piloto al que ha considerado como uno de los mejores de la historia.