Aston Martin se mofa de Alpine por Fernando Alonso: «Fue una suerte que crearan aquella historia…»

En Aston Martin no se cansan de alabar las virtudes de Fernando Alonso, que les está proporcionando unos resultados excepcionales en su primer año con el coche verde. El jefe de la escudería británica, Mike Krack, ha lanzado un dardo a Alpine, que dejó a escapar al asturiano al no ofrecerle un contrato largo por su edad, y ha explicado que ellos nunca tendrán en cuenta nada más que el rendimiento del piloto.

«Cuando ves las ganas que tiene Fernando… He trabajado con pilotos que no tenían ni 30 años y que decían ‘lo he conseguido todo’, aunque en realidad no habían conseguido mucho. Y luego tienes un ejemplo como él, con una gran mentalidad y una determinación enorme. En el equipo ni siquiera hablamos de su edad. Sois vosotros. Fue una suerte para nosotros que su equipo anterior crease una gran historia con ese tema. Eso fue lo que nos lo puso más fácil», reconoce Krack, seguro de que «la edad es solo un número».

En este sentido, el máximo responsable de Aston Martin no tiene duda de que «con la disciplina adecuada y la motivación correcta», Fernando Alonso seguirá «rindiendo sin problemas», igual que han demostrado otros grandes campeones de otras disciplinas deportivas.

«Ves a Valentino Rossi, por ejemplo, o ves a tenistas como Federer, que tuvo una carrera muy larga. Tal vez también tengamos que cambiar un poco nuestra mentalidad, esa idea (sobre la edad) a día de hoy está enormemente sobrevalorada», reflexiona en declaraciones a Motorsport.

Estas palabras están en línea con lo expresado hace unas semanas por Fernando Alonso, quien cargó contra Alpine por el modo en el que le trataron el año pasado, cuando las partes negociaban una renovación que finalmente no cristalizó. «Alpine me subestimó al 100% y todavía siguen haciéndolo. Después de los resultados de Aston Martin y los resultados que están logrando, todavía siguen hablando, orgulloso de la decisión (de no renovar). Es increíble, increíble», lamentó.