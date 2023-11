El show de Ocon: destroza su Alpine, se lleva por delante a Fernando Alonso… ¡y le insulta!

Esteban Ocon estuvo cerca de provocar una desgracia, llevándose por delante el Aston Martin de Fernando Alonso justo antes de su accidente en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. El piloto francés destrozó su Alpine contra uno de los muros del circuito de Interlagos y la FIA sacó la bandera roja en la SQ1, es decir, en la primera fase del sprint shootout.

Alonso estaba intentando la vuelta rápida cuando Ocon, que venía por detrás, perdió el control de su Alpine e impactó contra la parte izquierda del coche de su antiguo compañero, saliendo disparado contra un lateral del trazado. De esta forma concluía la SQ1 y el francés, evidentemente, quedaba eliminado y a la espera de si podrá correr más este fin de semana. La incógnita era si el español podría seguir compitiendo en el shootout, puesto que su monoplaza quedó malogrado tras la lamentable maniobra del galo.

Pero el show del francés no acababa ahí. Después de destrozar su coche, arruinar su fin de semana y llevarse por delante a su antiguo compañero en Alpine, causando daños en su Aston Martin, Ocon insultó a Alonso. Era surrealista, pero el galo culpó e insultó al asturiano, siendo él quien perdió el control de su coche y provocar el accidente. «Idiota Fernando», dijo por radio.

El tiempo corría a favor de Aston Martin para reparar los daños causados por Ocon, pero no daba la sensación de que ese monoplaza pudiera volver al circuito. Aun así, la sesión se pudo reanudar varios minutos después del accidente, una vez los operarios pudieron limpiar todos los restos del Alpine destrozado del francés.

Por supuesto, el incidente pasó a ser investigado y había varias incógnitas en el aire. La primera era si Alonso podría volver a correr este sábado, pero las imágenes de su garaje lleno de gente no pronosticaba nada bueno, y la segunda era conocer si Ocon finalmente sería sancionado por su bochornosa maniobra, que acabó con insulto al asturiano.

Finalmente, Aston Martin anunció en sus redes sociales que el shootout había concluido para ellos. «Stroll termina decimoséptimo después de que su sesión se viera comprometida por el tráfico. Fernando Alonso logró pasar a la SQ2, pero no pudo continuar debido a los daños sufridos tras un incidente con Ocon en la SQ1», informaban los británicos en su cuenta oficial.

Our sprint shootout comes to an end. 🏁

Lance finishes P17 after his session was compromised by traffic. Fernando made it through to SQ2 but was unable to continue due to damage sustained following an incident with Ocon in SQ1.#BrazilGP #F1Sprint pic.twitter.com/zspaxdFN41

— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) November 4, 2023