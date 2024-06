Alonso se muerde la lengua tras la jugarreta de Hülkenberg: «Soy español, mejor no me meto en líos»

Sábado caliente en Spielberg. Fernando Alonso no quiso entrar a valorar la maniobra de Nico Hülkenberg en las últimas vueltas de la carrera al sprint del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 que le costó una posición al obligarle a salirse de la pista. «Soy español, mejor no meterme en líos», respondió a una pregunta que estaba claro que le iban a plantear. Su respuesta viene de la acumulación de sanciones que los pilotos hispanos llevan este Mundial a costa de la Federación Internacional del Automóvil.

El piloto alemán de Haas se tiró con todo en la curva, bloqueó ruedas y le adelantó de una forma cuanto menos sospechosa. La FIA entró en razón y unos minutos después le sancionó con 10 segundos y dos puntos de la superlicencia, por lo que el bicampeón del mundo recuperó la decimoquinta posición. Aun así, la prueba fue bastante mala para el asturiano, que poco o nada pudo hacer con esta versión del AMR24. Alonso dosificó esfuerzos y protegió su monoplaza de cara a la clasificación de las 16:00 horas.

«Igual podía haber intentado obligarle a que le penalicen, luego igual le penalizan, no lo sé porque me echó de la pista», pronóstico el piloto de Aston Martin. «Pero bueno, es el sprint, sabemos que no podemos competir mucho. Soy español, mejor no meterme en líos», dijo con una media sonrisa para quitarle hierro al asunto.

Luego pasó a analizar por qué su equipo no está capacitado actualmente para puntuar en este tipo de pruebas: «Poco, poco porque llevamos arrastrando el problema con el motor todo el fin de semana, pero en alguna carrera hay que ponerlo. Mejor ponerlo aquí que estamos fuera de los puntos y tenemos estas dificultades que ponerlo en otra carrera que igual optamos a posiciones mejores. Hay que aceptarlo y será una carrera dura también mañana», explicó para terminar sobre esa rémora con el motor.

Alonso se desploma en el sprint

Alonso sólo pudo ser decimosexto en una prueba en la que Max Verstappen venció en Red Bull Ring en el tercer sprint de la temporada, después de llevarse también los de China y Miami, todo con un ritmo regular que le permitió mantener a raya a los dos McLaren. El australiano Oscar Piastri fue segundo, mientras que el británico Lando Norris terminó tercero, intercambiándose sus puestos de salida.

Una vez apagados los semáforos, Verstappen, que firmó la pole el viernes, defendió su posición de privilegio, pero pronto Norris y Piastri se le echaron encima. Ya en la quinta vuelta, el británico sobrepasó el monoplaza del neerlandés por el interior y sin DRS, aunque este se defendió para recuperar el liderato. «He dejado la puerta abierta como un amateur», aseguró el inglés tras la carrera.

La acción se saldó también con la pasada del australiano sobre su compañero de equipo, y la lucha con Max terminó. Piastri no pudo mantener el ritmo del holandés, que se escapó para ver primero la bandera a cuadros tras 23 vueltas. Por su parte, Carlos Sainz no pudo retener su cuarta plaza del inicio y terminó quinto después de ser adelantado por el británico George Russell (Mercedes) en el octavo giro. El DRS le permitió defenderse del otro piloto de las flechas plateadas, Lewis Hamilton, que concluyó sexto.