Verstappen sobrevive a McLaren y gana al sprint en Austria

Max Verstappen salió vivo de los ataques de McLaren y ganó la carrera al sprint del Gran Premio de Austria de Fórmula 1. No es la primera oportunidad que desperdician Lando Norris y Oscar Piastri para destronar al rey. En el caso de este sábado fue el británico quien llegó a adelantarle en la vuelta 5, pero el holandés sólo tardó una curva en devolvérsela para recuperar el liderato y escaparse hacia la victoria. Además, perdió otra posición con el australiano y acabó tercero.

Ocho puntos más para el tricampeón del mundo y dos menos para Norris, su máximo rival hasta el momento que todavía está lejos de la perfección, el requisito indispensable para batir a Verstappen. Carlos Sainz acabó como empezó, quinto, después de adelantar a George Russell en la salida. Mercedes tenía más ritmo que Ferrari y al final tuvo que dar gracias por resistir a Lewis Hamilton. Fernando Alonso cayó tres posiciones hasta acabar decimosexto.

Las exigencias del guion obligaban a una salida limpia. Y así fue. Decir que ningún piloto quiso arriesgar sería mentir porque Sainz se tiró con todo a por Russell para ponerse cuarto y Piastri quería ir a por su compañero hasta que se dieron cuenta de que McLaren tenía opciones de ganar la carrera. La distancia con Verstappen, que salió excelentemente, se acortó con el DRS en la segunda vuelta y Norris sólo se esperó hasta la cuarta para comenzar a atacarle.

Fue en la quinta cuando se lanzó con todo a por el liderato y, al conseguirlo, le entraron los miedos al ver cómo un tiburón llamado Verstappen le zigzagueaba por detrás. El holandés recuperó la primera posición y Piastri se ponía en paralelo con Norris para acabar quitándole el segundo puesto. La batalla se retrasaba algunos kilómetros hasta el duelo Mercedes-Ferrari del que Russell salió vencedor ante un Sainz que no tenía nada que hacer sin el DRS.

En el ecuador de la prueba los McLaren se quedaron rezagados y Verstappen se escapó hasta la barrera de los dos segundos. La carrera se endurecía todavía más para Sainz, que se quejaba de algún inconveniente en las marchas mientras veía por el retrovisor como se acercaba Hamilton. Pero quien tenía verdaderos problemas era Alonso, que fue adelantado por Yuki Tsunoda, Nico Hülkenberg, que le forzó incluso a salirse de la pista, y Daniel Ricciardo, casi nada.

Verstappen selló el triunfo de una forma más fácil de lo esperado tras lo visto en el inicio y ya mira a la clasificación para brindar la alegría completa a su escudería, Red Bull, en su casa, el circuito de Spielberg. Ya salió vencedor en la pasada edición y si sigue a este nivel todo hace pensar que no se le escapará un año más. A las 16:00 horas de este sábado, turno para la crono.

