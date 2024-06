Verstappen responde a McLaren y saldrá primero en la carrera al sprint

Da igual las condiciones, el tiempo o la presión. Tampoco le importa no tener ya el mejor coche porque Max Verstappen siempre gana y este viernes no fue menos. El holandés se llevó la pole de la clasificación para la carrera al sprint, rompiendo el cronómetro sobre la bocina en el shootout del Gran Premio de Austria de Fórmula 1. Los dos McLaren siguieron viviendo una pesadilla con el tricampeón del mundo, que le dio una alegría a su equipo, Red Bull, en el fin de semana casero para los austriacos.

El tiempo del neerlandés fue de 1:04:686, menos de una décima más bajo que el de Lando Norris y tres décimas que el de Oscar Piastri. El equipo papaya ya no sabe que hacer para destronar al rey de la F1 e intentará hacerlo el sábado en la carrera corta. Carlos Sainz se quedó a más de cuatro décimas y saldrá quinto y Fernando Alonso se quedó fuera de la SQ3 y saldrá desde la decimotercera posición en una prueba que no le suele importar demasiado.

No hubo muchas sorpresas en la SQ1, pero tampoco había espacio para confianza. Mercedes, que venía en racha tras Canadá y España, dejó muchas dudas en la clasificación corta, con Hamilton rozando la eliminación. Alonso también se libró sobre la bocina, pero los eliminados fueron Ricciardo, Hülkenberg, Bottas, Albon y Zhou. Los tiempos estaban comprimidos en un segundo y cuatro décimas, por lo que un fin de semana más la igualdad era máxima.

Es lo lógico en el Red Bull Ring de Spielberg, uno de los circuitos más entretenidos del calendario, si no el que más. Además, había corregido su principal problema histórico: la facilidad para exceder los límites de pista. Ya había grava en las conflictivas curvas 9 y 10, de hecho Stroll estuvo a punto de dar buena cuenta de ello con un patinazo que casi le cuesta un disgusto mayor que la eliminación. El canadiense, y también Alonso, se quedaban fuera en la SQ2 junto a Magnussen, Tsunoda y Sargeant.

Si ya eran tres GP complicados en condiciones normales para Aston Martin (España, Austria y Gran Bretaña) y en los que no esperaban casi nada positivo, el formato sprint para Alonso es más un banco de pruebas que otra cosa. Tensión máxima en la SQ3, con los 10 pilotos restantes dispuestos a jugarse todo a una carta.

El susto que le dio Leclerc a su garaje fue mayúsculo, quedándose completamente parado en el pit lane a poco más de un minuto de que se cerrara la sesión. Finalmente, el monegasco conseguía arrancar su Ferrari y se abría la veda de intentos, pero no llegó a tiempo para completar una vuelta. El final de la sesión dejó a más de uno boquiabierto, pues casi cada piloto que cruzaba la meta le arrebataba la pole al anterior.

Pero como suele ser costumbre, se la llevó el mejor de todos, Verstappen, en un tiempo que mejoró 1,3 segundos al de su compañero, Checo Pérez, por poner las cosas en contexto. Sainz rascó una quinta posición para luchar por unos puntos extra el sábado y los dos McLaren se quedaban a las puertas de la pole pese a realizar dos vueltas inmaculadas.

#F1SPRINT QUALIFYING CLASSIFICATION

Max Verstappen and Lando Norris will line up on the front row for Saturday’s race 👀#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/uxix8wD7GL

— Formula 1 (@F1) June 28, 2024