Pese a que han pasado catorce años desde que ambos compartieran equipo, en el recuerdo de los aficionados sigue estando aquel 2007 en la que la lucha por el Mundial entre los dos pilotos de McLaren terminó beneficiando a Kimi Raikkonen. Cuestionado al respecto en una entrevista, Fernando Alonso asegura que está todo olvidado. Es más, afirma que con Lewis Hamilton no pasó nada sino con el equipo.

«Con Hamilton no pasó nada. Era más con el equipo, con el que teníamos nuestras diferencias. Él creía unas cosas que el equipo le daba y le dejaba de dar. Yo creía unas cosas que el equipo me daba y me dejaba de dar. Y no nos entendíamos. Pero entre nosotros siempre había respeto. Incluso en la pista. Salíamos los domingos a correr pensando lo que pensásemos, por dentro, del equipo. Pero siempre nos respetábamos en la pista. Y siempre intentamos luchar duro, pero con respeto”, ha dicho Fernando Alonso en Efe.

“Un Mundial siempre tiene momentos de idas y venidas. El de 2007 se perdió por un punto; y ese punto estuvo en muchos sitios. Pero no le das más vueltas. Si le das vueltas al pasado, también puedes pensar que tuviste suerte alguna vez en los Mundiales que ganaste. Kimi Raikkonen rompió el motor en dos o tres carreras que iba liderando. En el 2006 Michael rompió el motor en Suzuka en la penúltima carrera… así que, si empiezas a echar cuentas, igual no hubieses ganado los que ganaste; y a lo mejor hubieras ganado los que no ganaste. Así que vale más coger lo que te llega y disfrutar de ello”, ha añadido el asturiano sobre la temporada que coincidió con Hamilton.

Alonso cree que podría tener tantos Mundiales como Hamilton

Ya con Fernando Alonso fuera de McLaren, Lewis Hamilton ganó su primer Mundial en 2008. A dicho Mundial hay que sumarle seis más que ha conseguido en Mercedes, una cifra que Alonso cree que también ha podido alcanzar. “Es verdad. Estuvimos a un punto dos veces; a tres puntos otra vez… hemos sido campeones dos veces, subcampeones otras cuatro; y en tres de ellas por menos de tres o un punto. Así que, bueno, aparte de ser dos veces campeones, creo que hemos estado cinco o seis años luchando por el Mundial hasta la última carrera. Y en esa última carrera a lo mejor en la vuelta 20, en la 40 o en la vuelta 50 éramos líderes virtuales del campeonato del mundo. Así que estoy orgulloso de eso. De que no fuese un mundial o dos que ganases por el coche que era dominante ese año; o por unas circunstancias, o por suerte. Creo que siempre somos un piloto y un equipo fuerte, en cualquier circunstancia, que no nos damos por vencidos; y que luchamos por estar siempre con la pomada”, ha declarado orgulloso.

Pese a haber limado aspereza con Hamilton, Fernando Alonso no ha dudado en posicionarse a favor de Max Verstappen en la lucha por el Mundial: “Si tuviéramos que decir ahora un favorito, seguramente diremos Verstappen. Los dos están muy igualados y está claro que se van a jugar el Mundial entre los dos. Dependerá un poco de lo que pueda aportar Mercedes y de lo que pueda aportar Red Bull. Pero este año va a estar más competido. Lo que parece claro es que no va a ser un paseo de Mercedes y que va estar muy igualado hasta el final”.

La edad no será un obstáculo para Alonso en la lucha por el Mundial

Por último Fernando Alonso ha hecho alusión a sus 39 años y ha señalado que si no vuelve a ganar un Mundial, no será por una cuestión de edad. “No va a ser por la edad, en cualquier caso. Si el coche que tienes y el equipo en el que estás tiene un momento de dominio en el deporte y unas prestaciones superiores, pues ganan los dos pilotos que conducen ese coche. Tengan 18 ó 38 años. Así que, como digo, la edad es totalmente secundaria”.

Eso sí, al ser preguntado por Juan Manuel Fangio, que ganó su primer Mundial con 40 años y su quinto con 46, ha puntualizado: “Era otra época, seguramente”.

Hamilton llegó a dudar de Alonso

Precisamente por una cuestión de edad, Lewis Hamilton llegó a dudar de Fernando Alonso cuando se anunció su regreso a la Fórmula 1. “Veo pros y contras, la experiencia es muy importante y lo será en Renault. La experiencia puede ayudar a un equipo para ir en la buena dirección. Pero no sé qué tiene, ¿40 años? No sé si es difícil para el cuerpo”, recalcó.

No obstante, el piloto de 36 años cambió su discurso meses después. “No sé que cosas pasan cuando pasas de 38 o los problemas que te llegan, pero estoy seguro de que con 39 años Alonso estará bien”, manifestó en su presentación con Mercedes