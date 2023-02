Ya no queda nada para el lanzamiento del AMR23, el coche con el que competirá Fernando Alonso de la mano de Aston Martin en esta larga e histórica temporada de Fórmula 1. Este martes, el asturiano volvió a rodar con su nueva escudería en el circuito de Jerez realizando una prueba de Pirelli, pero con el coche de la pasada campaña. Ahora, el contador de días para la presentación del nuevo monoplaza comienza a acercarse a cero, siendo el 13 de febrero la fecha marcada en rojo en el calendario.

El piloto asturiano despertó máxima expectación en su primera jornada de estos test en España y se declaró preparado para esta nueva aventura junto a una escudería que ha realizado inversiones millonarias en este ilusionante proyecto. Cabe destacar que la marca británica ha gastado 200 millones de euros en la nueva sede y ha traído a ex jefes de equipos como Dan Fallows o Eric Blandin. «Estoy listo para el próximo desafío, es una oportunidad muy especial para mí con este equipo y V», declaró Alonso.

Y es que Aston Martin ha realizado un gran trabajo en invierno de cara al lanzamiento de este AMR23, donde Blandin, director técnico adjunto del equipo dio ciertas pistas sobre ello: «Gran parte del AMR23 es nuevo, es completamente diferente del AMR22. Hemos cambiado más del 90 por ciento de las piezas y el 95% de las superficies aerodinámicas».

6 days until launch.

As we edge closer to the reveal of the #AMR23, @alo_oficial completes his first official track runs in green and we get to hear the sound we've all been waiting for…

It's fire-up day. 🔊 #NewEnergy pic.twitter.com/bI86lWypFN

— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) February 7, 2023