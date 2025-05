Alineación del Inter de Milán ante el Barcelona: Lautaro es titular en un once sin Pavard

La alineación del Inter de Milán para el decisivo duelo ante el Barcelona ya es oficial. Simone Inzaghi saca un once reconocible, el equipo titular que estaba sacando en los últimos partidos. Como gran novedad, juega Bisseck en lugar de Pavard, que no ha llegado a tiempo por la lesión que arrastraba y no está ni en el banquillo. Aun así, es el mismo once del Inter que ya jugó el encuentro de ida ante el Barcelona.

Esta es la alineación del Inter de Milán ante el Barcelona para la vuelta de semifinales de la Champions League en el Giuseppe Meazza: Sommer; Di Marco, Bastoni, Acerbi, Bisseck, Dumfries; Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella; Thuram y Lautaro Martínez.

Así, no hay grandes novedades en el once de Simone Inzaghi. Llega a tiempo para el encuentro Lautaro Martínez, gran estrella del Inter de Milán. A su lado, en la punta de ataque estará Thuram, otro de los que mojó en Montjuic con un golazo de tacón.

El resto del once del Inter de Milán está liderado en la portería por Sommer. Esto estaba claro desde el inicio porque es el portero titular de toda la temporada en el club italiano. En defensa juegan Bisseck, Acerbi y Bastoni como centrales. El que finalmente no ha llegado para jugar en esta posición es Pavard. En los carrileros estará Dumfries y Di Marco. Y en el centro del campo interista estarán Barella, Calhanoglu y Mkhitaryan.

Inter – Barcelona en Champions

Inter de Milán y Barcelona se miden este martes en la vuelta de semifinales de Champions League tras el 3-3 de la ida. La eliminatoria se decide en Italia con la opción para el Barça llegar a la final de la Copa de Europa después de 10 años.

Diez años después de la última, disputada -y ganada- en Berlín, y también en una ciudad alemana, pues esta vez el último duelo por el título de 2025 se jugará en Múnich, el Barcelona busca llegar a una nueva final de la Liga de Campeones.