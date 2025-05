Denzel Dumfries: el ‘ahijado’ de Edgar Davids que se ha convertido en la pesadilla del Barça

Denzel Dumfries es una de las grandes amenazas del Inter de Milán para intentar batir al Barcelona este martes en la vuelta de la semifinal de la Champions League. El empate a tres de la ida en Montjuic tuvo al carrilero holandés como el mejor jugador del partido. Metió dos golazos y repartió una asistencia en los tres goles interistas en la Ciudad Condal. Ya fue una pesadilla para el equipo culé hace una semana y ahora es el gran temor de cara al partido de este martes en Milán.

Un Dumfries, que a sus 29 años, es considerado uno de los carrileros más peligrosos y potentes del fútbol internacional. Su gran físico, su velocidad por banda, su gran olfato goleador, su llegada desde atrás, su visión de juego y su capacidad para llegar a balón parado. Casi lo tiene todo. Metió un gol de cabeza y otro de tijera dentro del área al Barcelona y amenaza con volver a ser una pesadilla para los de Flick este martes.

Hace siete años, Dumfries se puso en las manos del mítico Edgard Davids, actual asistente técnico en la selección holandesa, y ex jugador de Barcelona o Juventus entre otros en su etapa como futbolista. Lo apadrinó y su juego ha mejorado mucho. También contrató a un entrenador personal para potenciar su velocidad en el sprint. Y durante los últimos años lo ha conseguido.

Ahora es uno de los carrileros del momento, tanto en el Inter de Milán como en la selección holandesa. Y tiene pinta que los grandes partidos le motivan para sacar su mejor versión tal y como hizo en Barcelona hace una semana. Fue el mejor de su equipo y volvió loca a la defensa culé.

Dumfries lidera el once del Inter

Ahora, para el partido de vuelta, Dumfries es la gran amenaza para el Barcelona, que tendrá que hacer experimentos en su defensa para intentar parar su potencia en banda y a balón parado. La idea de Hansi Flick era intentar detenerle con Alejandro Balde, pero el lateral español finalmente no ha llegado para este partido. Por lo tanto, el técnico alemán apostará por su mejor carta, la de Iñigo Martínez, para jugar de lateral zurdo e intentar frenar a Dumfries.

Denzel Dumfries será titular en un once del Inter de Milán donde no se esperan muchas novedades y sorpresas. La duda es saber si Lautaro Martínez, aparentemente recuperado, puede llegar a ser titular. Si el argentino no está listo, su lugar en la delantera lo ocupará Taremi. A su lado, en la punta de ataque estará Thuram, otro de los que mojó en Montjuic con un golazo de tacón.

El resto del once del Inter de Milán estará liderado en la portería por Sommer. En defensa jugarán Bisseck, Acerbi y Bastoni como centrales. El que finalmente no ha llegado para jugar en esta posición es Pavard. En los carrileros estará el ya mencionado Dumfries y Di Marco. La gran baza de los italianos para hacerle daño al Barça. Y en el centro del campo interista estarán Barella, Calhanoglu y Mkhitaryan.