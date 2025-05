Raphinha ante su gran noche en Europa

La temporada del Raphinha de la mano de Hansi Flick le ha colocado entre los mejores futbolistas del momento, alguno que otro le coloca como candidato al Balón de Oro si se dan los títulos en Can Barça, títulos que pasan por esta semana clave con la vuelta de semifinales de la Champions League ante el Inter de Milán en Europa y el Clásico ante el Real Madrid por el título de Liga. El brasileño es uno de los hombres claves de cara al duelo final ante los italianos, con el 3-3 en Barcelona como punto de partido, con el Giuseppe Meazza como escenario.

Raphinha está siendo esta temporada una máquina de producir, tanto en España como en Europa, muy por encima de Lamine Yamal o Robert Lewandowski, ya que no solo supera la treintena de goles sino también la veintena de asistencias. Es el jugador más en forma y al futbolista que más necesita el Barça en una noche como la de hoy, ante un Inter de Milán que, con sus armas, pone en jaque el estilo de Hansi Flick y los culés.

Sus goles y asistencias pueden marcar la diferencia en esta cita en San Siro, con todo en juego y el empate en la ida, cualquier mínimo gol puede ser decisivo para inclinar la balanza hacia uno u otro lado, con la final de Múnich en el centro de la diana de ambas plantillas.

Raphinha no se muerde la lengua con Xavi

Raphinha ha demostrado, desde que llegó al Barcelona, ser uno de esos jugadores que no se muerde la lengua, que habla con un mínimo de filtro, que es claro y directo, sino que se lo digan a Xavi Hernández. Ha dejado unas declaraciones que, por el momento deportivo, quizá no tocaban. El brasileño ha vuelto a poner el foco en su relación con Xavi Hernández y en cómo vivió esa etapa en el Barcelona, etapa que pensó en abandonar en varios momentos como él mismo ha confesado en otras ocasiones, tentando por ofertas económicas mucho mejores que la de un Barça donde no se sentía querido.

Todo esto cambió con Hansi Flick, que ha apostado por él desde el minuto uno y éste ha respondido. Raphinha ha sido claro en las comparaciones y ha lanzado varios dardos directos hacia Xavi Hernández: «Sentí que Xavi y su cuerpo técnico no confiaban lo suficiente en mí. A veces lo hacía todo en 60 minutos, pero él me sustituía. Intenté arreglar mi situación, hablé mucho con él, pero no hubo cambios. Él tenía su propia forma de pensar».

Raphinha tuvo sus momentos durante la etapa de Xavi, con picos de rendimientos altos pero también con altibajos, situación que llevó a pensar que no servía de mucho los grandes esfuerzos, ya que su situación no cambiaba, siempre era uno de los sustituidos, hiciera un partidazo o pasara numéricamente desapercibido.

El 2-2 ante el United

De hecho, el brasileño reconoce que se le quedó clavado un partido en concreto, el disputado ante el Manchester United en la Europa League, en el 2-2 en Barcelona. «Hay un video icónico en el que y exploto al llegar al banquillo y golpear el asiento. Creo que fue en el partido contra el Manchester United, donde lo hice muy bien, marqué un gol y di una asistencia. Creo que íbamos 2-2 y me quitó», recuerda Raphinha de aquella noche en Europa delante de la periodista Isabela Pagliari, donde recalca: «Yo también acababa de crear una ocasión muy clara. Me sentía cómodo y estaba jugando muy bien. Y el primer cambio fui yo. Cuando lo vi, no me lo podía creer».

Raphinha suma esta temporada de la mano de Hansi Flick 52 partidos disputados, en los que ha logrado hacer 31 goles y aportar 25 asistencias, números que le colocan por encima del gol por partido, ya sea como goleador y asistente. Palabras mayores teniendo en cuenta que el año pasado suma 10 goles y 13 asistencias o en su primer curso 10 y 12, triplicando sus goles y duplicando sus asistencias desde el cambio de entrenador del Barça, de Xavi a Flick.