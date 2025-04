Raphinha: «No podemos encajar tantos goles en casa»

Raphinha fue el encargado de hablar tras el empate en Montjuic entre el Barcelona y el Inter de Milán en la ida de las semifinales de la Champions League. El conjunto culé fue a remolque durante todo el partido, a pesar de su superioridad sobre el césped, pero consiguió un buen resultado para una vuelta en la que se decidirá el primer finalista de Múnich.

Marcó el delantero brasileño, aunque no se lo contabilizaron, puesto que tocó de rechace en la cabeza de Sommer y se lo dieron al portero. Fue el 3-3, pero además dio una asistencia a Ferran en la primera mitad para también empatar el duelo. Pese a la gran reacción del equipo, el atacante fue autocrítico con lo que sucedió sobre el verde: «Podríamos haber cosechado un resultado mucho mejor. Ya lo he dicho otras veces que encajamos demasiados goles en casa, pero ellos lo han hecho también muy bien».

Dos de los goles del Inter llegaron desde la esquina. A balón parado demostraron su peligro y consiguieron dos goles, ambos marcados por Dumfries: «En los córners son muy fuertes y lo importante es que salimos con un resultado en el que todo puede pasar. Tenemos que prepararnos mejor para la semana que viene».

El Barcelona consiguió empatar, a pesar de que no se le puso nada fácil el partido. El Inter marcó dos goles en apenas 20 minutos, poniendo el 0-2 en el marcador. Raphinha ha destacado la buena reacción del equipo, que les permitió mantenerse en la eliminatoria: «Mantuvimos la calma en el minuto 20 y remontamos el partido. Puede que asumiéramos mucho riesgo para salir con el resultado positivo, nuestra obligación es ganar aquí, pero no ha podido ser. El resultado no es el peor de todos y lo haremos mejor en la vuelta».

Y si lo lograron, fue gracias a Lamine Yamal. El internacional español se consagró en Champions, cuajando un gran partido en su centenario con el Barcelona y marcando un golazo que permitía al Barça meterse de nuevo en el duelo: «Lamine tiene mucha calidad y lo mucho que nos puede ayudar. Sería mucho mejor para Lamine y nosotros que hubiese salido con esa camiseta de los 100 partidos con una victoria».

Sobre el gol que marcó, que se lo terminaron dando a Sommer tras rebotar en el larguero y dar en la cabeza del portero del Inter, Raphinha señaló que es un remate que tiene «muy ensayado» y que «siempre» busca ponerlo «dentro de la portería». En esta ocasión, lo consiguió, previo toque en el larguero y en el cuerpo del guardameta suizo.