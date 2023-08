Alineación del FC Barcelona en el partido de Liga EA Sports contra el Getafe

La primera alineación de Xavi Hernández para el partido inaugural de la Liga EA Sports ante el Getafe ofrece alguna incógnita, pero a la vez muchas certezas. El conjunto azulgrana ha tenido una semana movida en el plano deportivo donde las inscripciones han sido la principal preocupación de los directivos culés, pero el técnico español podrá contar con un once de lo más competitivo.

En la portería no hay dudas. Ter Stegen era uno de los que ya estaba inscrito y el portero alemán volverá a defender la portería del vigente campeón del campeonato. En su novena temporada como futbolista del Barça, tratará de repetir el ‘Zamora’ de la pasada Liga y seguir a su máximo nivel.

La línea defensiva es la parte del campo que no ofrece ningún tipo de dudas de cara al partido. Balde, que no ha podido ser inscrito hasta el momento, podrá jugar con la ficha del filial, por lo que lo hará con el dorsal de canterano y no con el ‘3’ como lo ha hecho esta temporada. En el lateral derecho estará Araujo, que se retiró con molestias el pasado martes en el Gamper, pero regresará al once para ser el mandamás de la defensa. En el centro de la zaga tampoco hay dudas. Koundé y Christensen serán titulares con el objetivo de dejar la portería a cero. Cabe destacar que el pasado año lo lograron en 25 ocasiones en la Liga. No se descarta la presencia de Eric García después de las molestias sufridas por el danés en las últimas semanas.

En el centro del campo, Gündogan será titular con total seguridad. El alemán pudo ser inscrito en la mañana de este sábado y ocupará, a priori, la posición de ‘5’. El ex del Manchester City estará acompañado por Pedri y Frenkie De Jong. Dos fijos para Xavi Hernández y el que probablemente sea el tridente de la medular durante gran parte del año. Eso sí, con el permiso de Oriol Romeu, que ha realizado una gran pretemporada.

En ataque, Xavi Hernández también apostará por el tridente que más utilizó en el último tramo de la pasada temporada. Lewandowski será la referencia, con el objetivo de repetir el Pichichi, acompañado por Raphinha y un Gavi que hará de cuarto centrocampista, pero en una posición más itinerante y combinando con el ataque.