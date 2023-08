La Liga EA Sports comienza para el Getafe y el Barcelona, que se citan este domingo 13 de agosto en el Coliseum Alfonso Pérez para disputar el partido correspondiente a la jornada 1 del campeonato. Los hombres de Xavi Hernández se estrenan este curso para iniciar su defensa del título, ya que lo consiguieron ganar la temporada pasada con gran solvencia.

Después de dos temporadas fracasando en competiciones europeas arranca una nueva temporada para el Barcelona. Por ahora podrán ver cómo arranca este nuevo proyecto en la Liga EA Sports para ir probando sensaciones antes de que comience la Champions League en el mes de septiembre. El Coliseum Alfonso Pérez, con capacidad para 17.000 personas, servirá como primer termómetro para el conjunto azulgrana.

Existen bastantes dudas en el once del Barcelona para el choque de este domingo 13 de agosto que se disputará a las 21:30 horas en la capital de España, una hora menos en las Islas Canarias, y que se podrá ver por televisión en directo a través de Dazn. Joan Laporta ha tenido problemas para inscribir a los jugadores y hasta última hora Xavi Hernández no sabrá con qué futbolistas sí podrá contar y con cuáles no.

La pretemporada del Barcelona ha sido positiva pese a que comenzó con un partido suspendiéndose, y la consiguiente pérdida de dinero, por culpa de un virus. Perdieron frente al Arsenal, pero consiguieron ganar a Real Madrid, Milan y Tottenham, por lo que Xavi Hernández podrá estar contento con la planificación, pero ahora lo importante es trasladar ese fútbol a la Liga EA Sports.

Dónde ver en directo el Getafe – Barcelona

El Getafe – Barcelona se emitirá en directo en televisión a través de Dazn, que está disponible en Movistar+. Si quieres ver online en vivo el Getafe – Barcelona, puedes hacerlo en streaming a través de la aplicación de Dazn. Además, en OKDIARIO te contaremos la narración online en directo del partido correspondiente a la jornada 1 de la Liga EA Sports, con el minuto a minuto, resultado y goles del Getafe – Barcelona desde una hora antes del arranque del mismo.

Horario del Getafe – Barcelona

El Barcelona se enfrenta al Getafe en el partido correspondiente a la jornada 1 de la Liga EA Sports desde las 21:30 horas, una hora menos si te encuentras en las Islas Canarias.

Dónde se juega el Getafe – Barcelona

El Coliseum Alfonso Pérez acoge este domingo 13 de agosto de 2023, desde las 21:30 horas (horario peninsular) el encuentro correspondiente a la jornada 1 de la Liga EA Sports entre el Getafe – Barcelona.

El árbitro del Getafe – Barcelona

El colegiado designado para el partido del Coliseum Alfonso Pérez de este domingo entre el Getafe y el Barcelona es César Soto Grado. En el VAR estará Javier Iglesias Villanueva.