Xavi da la espalda a Ansu y duda de su continuidad pese a sus golazos

El gol clave para el triunfo ante el Milan en el último amistoso de la gira por Estados Unidos y el que significaba la remontada ante el Tottenham Hotspur en el Trofeo Joan Gamper, sobre la bocina, así termina Ansu Fati la pretemporada del Barça en un atisbo de que está recuperando su mejor versión, su chispa, su gol y desequilibrio en una temporada en la que está dejando claro seguir pero que es su propio entrenador el que lo pone en duda. Xavi Hernández da la espalda a Ansu.

45 minutos ante el Arsenal, un cuarto de hora ante el Real Madrid, otros 45 ante el Milan y media hora ante el Tottenham, ese es el reparto de minutos que le ha dado Xavi a Ansu Fati en esta pretemporada, en estos cuatro amistosos en los que no ha sido titular en ninguno de ellos, siempre saltando desde el banquillo, una tónica que se repitió una y otra vez el curso pasado, que generó malestar en el jugador y en su entorno, y que tiene pinta de repetirse este curso si el futbolista no sale del club… y éste se niega.

Xavi, tras lograr remontar a los Spurs y levantar el Trofeo Joan Gamper en la primera fiesta culé en Montjuic, compareció en rueda de prensa donde respondió, entre otras cuestiones, a una pregunta muy directa sobre la continuidad de Ansu Fati. Ahí el técnico tuvo muchas opciones, múltiples caminos que tomar ante una cuestión algo delicada como es la continuidad de un futbolista de su plantilla, el egarense tomó la vía de la sinceridad.

«¿Ansu? Veremos, hasta el 31 de agosto no podemos decir nada. Dependemos mucho del fair play», respondía sin tapujos Xavi tras el partido, dando la espalda al jugador y dejando en el aire su continuidad según el rumbo que tome la confección de la plantilla esta temporada, consciente de que aún hay muchos futbolistas que no han podido ser inscritos y que sin movimientos de salida, como lo serán Ousmane Dembélé o Franck Kessié, el club no puede inscribirlos ni realizar más incorporaciones, como Bernardo Silva o un lateral diestro.

Rol de suplente con Xavi

Es evidente que Ansu Fati no es un jugador imprescindible para Xavi, como demostró el curso pasado, y tampoco da la sensación de que lo sea en esta campaña. Partirá, una vez más, como suplente, con un rol secundario que sólo su rendimiento podrá cambiar. El futbolista está convencido de que tiene las herramientas para darle la vuelta a la situación aunque la pretemporada no haya servido de momento.

Las declaraciones de Xavi empujan un poco más a Ansu Fati fuera del Barça, como desea el club para hacer caja. La renovación de los mil millones de cláusula de renovación con el canterano le colocaron en un escalón salarial importante y su salida permitiría no sólo ingresar un importante pellizco directo a las arcas y que mejorarían el fair play, sino que también su salario influiría y mucho.

Con el interés del Paris Saint Germain de Luis Enrique y de Arabia Saudí sobre la mesa, Ansu Fati de momento ha dicho ‘no’ a todo y opta por continuar e intentar convencer a Xavi, aunque éste no parezca muy por la labor de su continuidad, como ya ha demostrado públicamente.