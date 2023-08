Xavi Hernández: «Si Dembélé se va, tendremos que reforzarnos»

El Barcelona consiguió levantar el Trofeo Joan Gamper gracias a la acción de sus jóvenes. Lamine Yamal y Abde fueron los claros protagonistas del cohoque entrando desde el banquillo y Xavi Hernández estaba realmente contento al finalizar el partido. Otro de los que dejaron su sello fue Ansu Fati, que vio puerta una vez más en esta pretemporada, pero el técnico español no aseguró su continuidad en el equipo a partir del 1 de septiembre.

«Veremos, hasta el 31 de agosto no podemos decir nada. Dependemos mucho del ‘fairplay’, muchísimo, lo he dicho siempre. Ansu está entrenando muy bien, como Ferran o Raphinha. Si Ousmane se va, tendremos que reforzarnos», comentó Xavi Hernández ante los medios de comunicación nada más concluir el partido ante el Tottenham.

Por otro lado, Neymar también ha salido a la palestra en los últimos días como posible refuerzo en el caso de salida de Dembélé. De hecho, el diario L’Equipe avanzó en la tarde de este lunes que el brasileño le había pedido a Luis Enrique salir del PSG este mismo verano. Después, el padre del jugador lo desmintió. Xavi Hernández no evitó la pregunta sobre su ex compañero, pero no se ‘mojó’ en exceso: “No puedo avanzar nada de nombres de otros equipos».

«Veremos qué podemos hacer de aquí al 31 de agosto, pero de nombres no puedo avanzar nada», añadió el técnico. Y es que el discurso del Barcelona hasta el momento, y parece que será así hasta el final de mercado, es el de mantener la calma y la cautela en estas últimas tres semanas de mercado que se presentan frenéticas en ‘can Barça’.