Gündogan: «Desde que era joven quería venir al Barcelona»

Ilkay Gündogan fue presentado en la Ciudad Deportiva Joan Gamper como nuevo jugador del Barcelona. El ex jugador del Manchester City se mostró realmente contento de formar parte de este nuevo equipo y firmó hasta 2025 con una cláusula de rescisión de 400 millones de euros. El acto, como el de Iñigo Martínez la pasada semana, se dividió en dos. Primero se vistió de corto sobre el césped del campo Tito Vilanova y después compareció en rueda de prensa ante los medios de comunicación.

Primeras palabras

«Estoy muy contento, positivo y orgulloso de formar parte de este club. Ya de adolescente veía todos los partidos del Barça, con Rijkaard y Guardiola. Te doy las gracias, presidente, vicepresidente, Mateu Alemany, Jordi Cruyff, Deco… No puede esperar a mi primer entrenamiento, mi primer partido… Quiero seguir ganando y tenemos un muy buen equipo. Visca el Barça».

Importancia de Xavi

«Gracias a todos, también a Xavi. Desde el primer momento en que hablamos, sentí que era lo correcto venir aquí. Será un reto, todo será nuevo, pero espero adaptarme a un nuevo equipo y un nuevo país. Tengo mucho que demostrar y ayudaré al equipo a subir el nivel. La mezcla entre jóvenes y veteranos, todos con calidad, es clave».

Razones

«Ver al Barça durante las dos últimas décadas ha sido un privilegio. Desde que era joven, era un sueño venir al Barça. He estado cerca de venir un par de veces, pero por fin, ahora puedo ser jugador del Barça».

Reencuentro con Lewandowski

«Hablé con él en un partido entre Alemani y Polonia. Le brillaban los ojos al hablar del club y de la ciudad. No necesitó mucho para convencerme, pero fue una charla que me ayudó. También con Ter Stegen. Mi decisión era bastante clara de venir aquí».

Nuevos retos

«Individualmente, no hay mucho tiempo para adaptarse y el reto es hacerlo lo antes posible, tengo las cualidades para ello. Es un proceso en el que intervienen muchos factores. Colectivamente, todo lo que podamos igualar o superar del año pasado, no tiene discusión. Ir lo más lejos posible en la Champions. Será duro, pero los retos siempre son bien recibidos. Estamos preparados para ello».

Estilo Barça

«Sus ideas de juego son muy claras y similares a las del City. El estilo de juego es parecido entre Xavi y Guardiola. La manera en la que juega es parecida, también, a la mía. No fue tanto lo que me dijo, sino el cómo. Tuvimos una conexión muy rápida».

Conversación con Guardiola

«Fue por teléfono, durante las vacaciones. Fue el primero en tener la información por mí, directamente. Se lo expliqué todo y le expresé muy aprecio a él y al club. Creo que también está feliz de que venga a este club que tanto quiere. Me deseo lo mejor, es un gran fan del Barça. Me dijo que, cuando necesite algo, que le llame, consejos o lo que necesite».

Bernardo Silva

«Es un jugador increíble. Tiene contrato con el Manchester City, el resto no está en mis manos. Me encanta jugar con él, tiene las cualidades para ser top. Pase lo que pase, le deseo lo mejor».

Nuevos compañeros

«Son increíbles. Gavi, Pedri, De Jong… Mi experiencia les puede ayudar y dentro del campo, en posicionamiento, pensar rápido, ofensivamente o defensivamente, también les podré ayudar. Si puedo aportar un 1-2-3% más al potencial del centro del campo, será todo un reto».

Jugar de ‘5’

«Estoy preparado para jugar más defensivamente o más ofensivamente. Interpretaré el rol que el entrenador necesite».

Dudas en su fichaje

«El día que ganamos la Champions no pensaba en otra cosa que no fuese celebrar con mis compañeros el mayor reto de la historia del club».

Champions Legue

«La Champions es una competición muy complicada, mágica. Muy muy difícil. En el City siempre éramos de los favoritos para ganarla. Ahora que la he ganado, puedo anticipar que hay muchas cosas fuera del control. La experiencia puedo transmitirla al equipo y, ojalá, podamos ganarla».

Motivación

«Estoy muy motivado de formar parte del resurgir del Barça. Es uno de los mejores clubes del mundo y, a pesar de que los últimos años en Europa estuvieron por debajo de las expectativas, hay un plan. La gente es inteligente. Encontraremos el balance correcto para llegar a lo más alto en Europa».

Referentes culés

«Recuerdo a Ronaldinho, sus partidos contra el Madrid. No es un jugador parecido a mí, pero lo disfruté mucho. Tengo que mencionar a Xavi, pero también a Iniesta y a Busquets. Si tienes una idea de fútbol, tienes que rendirte ante Busquets, mucho más que a ningún otro. Es silencioso, no entra por los ojos, pero fue vital. Quizá soy un jugador similar, lo más importante es ayudar al equipo a ganar, más allá de los goles».

¿Qué pudo hacer Guardiola?

«No había mucho que pudiese hacer. He estado durante siete años, nos conocemos a la perfección, casi sin hablarnos. Al final, fue una combinación de lo que conseguí en el City, de lo que puedo ganar en el Barça, de que me encantan los retos y me convenció el proyecto. Estoy hambriento de mejorar aquí y de seguir ganando».