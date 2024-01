Alineación del Barcelona contra el Barbastro: Vitor Roque puede debutar como titular

Xavi Hernández podría darle a Vitor Roque la oportunidad de debutar como titular en el partido contra el Barbastro de dieciseisavos de la Copa del Rey. El Barcelona, que conquistó esta competición por última vez en 2021, se estrenará este domingo contra el equipo de la provincia de Huesca, que juega en Segunda Federación y lo hará con bastantes rotaciones en la alineación respecto al último partido de la Liga EA Sports contra Las Palmas.

La principal novedad en el once podría ser Vitor Roque. El flamante fichaje del Barça fue presentado el pasado viernes y jugó sus primeros minutos en el estadio Gran Canaria el jueves, donde falló un mano a mano claro contra Álvaro Valles. Xavi podría brindarle su primera titularidad en el Municipal de Deportes de Barbastro, un escenario poco habitual para equipos de primer nivel.

Lo que parece más complicado es que juegue Robert Lewandowski. El polaco recibió un toque de atención de su entrenador en Las Palmas y fue sustituido en el minuto 70 cuando el Barça iba 1-1. En Barbastro se encuentra la oportunidad perfecta para darle descanso y apostar por jugadores menos habituales como Ferran Torres o un recién llegado como Vitor Roque.

Para la cita, Xavi cuenta con cinco bajas y un reincorporado: Íñigo Martínez, que se entrenó con total normalidad en la última sesión. La última lesión en conocerse era la de Joao Cancelo, que se lesionó de la rodilla durante el encuentro en Canarias. El portugués no irá a Barbastro y apurará de cara a la Supercopa de España, uniéndose de esta forma a las bajas de Pedri González, Marcos Alonso y Gavi.

A las lesiones se suma la baja de Lamine Yamal, que acumula un partido de sanción por su expulsión contra el Málaga en la última Copa juvenil. Además, la duda de Alejandro Balde, que se ausentó durante el último entrenamiento, hace que el técnico catalán no facilite la lista de convocados para en Aragón hasta el mismo día de partido.

Las incógnitas de Xavi para el debut en Copa

En la portería Xavi tiene pocas dudas. Mientras que Marc André Ter Stegen se siga recuperando de su cirugía en la espalda, el titular es Iñaki Peña. La gran sorpresa sería que en su lugar jugase el portero del Barça Atlétic, Ander Astralaga, pero parece complicado que vaya a tener la oportunidad. En defensa, Sergi Roberto podría volver al lateral derecho por la lesión de Cancelo o, en su defecto, Julés Koundé. El izquierdo sería Balde, que actualmente no cuenta con ninguna competencia en el carril, pero esa posible lesión le quitaría del once.

La zaga quedaría compuesta por Andreas Christensen y Ronald Araujo, a no ser que Xavi apueste por un central del filial, como puede ser Pau Cubarsí. Otra opción menos probable es que entre Íñigo Martínez, que lleva sin jugar desde el 28 de noviembre. En el centro del campo volvería Oriol Romeu que, a pesar de las lesiones, sigue sin ser titular en la alineación del Barcelona. A priori, el pivote estaría acompañado de Frenkie de Jong y Fermín López, que daría descanso a Ilkay Gündogan.

En el ataque también hay algunas dudas. Lewandowski no jugará y su sustituto podría ser Vitor Roque. Si no, Xavi podría optar por el joven Marc Guiu en punta y dejaría las bandas para Joao Félix, que fue suplente en Las Palmas y volvería en Barbastro como extremo zurdo, y Ferran, que apunta al once en lugar de Raphinha, ya que Lamine Yamal no puede jugar por sanción.

Posible alineación del Barcelona contra el Barbastro