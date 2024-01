Xavi: «El Barbastro tiene cosas muy buenas, será complicado»

Xavi Hernández habló en la rueda de prensa previa al duelo que enfrentará al Barcelona este domingo (21.00 horas) contra el Barbastro en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El entrenador catalán se reivindicó después de la última sufrida victoria ante Las Palmas y quiso mandar un aviso ante un partido ante el equipo de Segunda Federación.

El Barcelona cogió aire tras ganar en el último minuto de penalti a Las Palmas pero aún así las dudas siguen sobre el equipo de un Xavi Hernández que volvió a hablar ante la prensa. Después de algún duelo tenso en la sala de prensa de Gran Canaria, el técnico volvió a responder preguntas sobre la situación del equipo, que está a siete del Real Madrid en la Liga EA Sports.

«Son partidos que tenemos poco que ganar y mucho que perder. Siempre es complicado y los últimos precedentes nos lo dicen. Tenemos que jugar con los cinco sentidos e ir a por ellos, que juegan el partido de su vida. Lo darán todo. Campo complicado, segundas jugadas, ellos están acostumbrados a un juego directo. Nos hace ilusión jugar esta competición y ganarla. El objetivo es llegar a la final y ganar, es un título muy importante», comenzó diciendo Xavi Hernández ante los periodistas.

El entrenador también dejó claro que: «Lo importante mañana es respetar al rival. Si pensamos que va a ser sencillo y fácil es un error. El Barbastro tiene cosas muy buenas. Eliminan a un Primera División, habrá un gran ambiente. Será complicado. Un error nos puede dejar fuera».

Para el duelo contra el Barbastro no estará un Lamine Yamal que arrastra una sanción de la pasada temporada con el equipo juvenil. «Hace tiempo que los sabemos que tiene una sanción de la temporada anterior con el equipo juvenil. Tiene dos partidos de sanción», dijo el técnico al respecto.

Sobre Cancelo, que tuvo que ser sustituido ante Las Palmas por una lesión en la rodilla, dejó claro que no está descartado para la Supercopa. «Cancelo está mu bien y no está descartado para la Supercopa. Si toda va bien viajará con el grupo. Hoy se encuentra muy bien», opinó.

«Creo que físicamente necesita ritmo y minutos y mañana los tendrá. Veremos cuántos. Pero sí, es un partido para los menos habituales pero sin hacer pruebas. No es un partido sencillo. Sabemos de los precedentes», apostilló sobre Vitor Roque, que todo hace indicar que aún no será titular en el duelo de la Copa del Rey.

Xavi quiere fichajes

Xavi también habló sobre la posibilidad de hacer más fichajes en el mercado de invierno y de las dificultades de hacerlo visto el fair play financiero. «Hay que hacer ver a la gente que en estos momentos no podemos incorporar a nadie más, es una realidad. A partir de aquí veremos. Insisto, con la lesión de Gavi sería muy bueno un refuerzo en el centro del campo. Estamos permanentemente en contacto con Deco, Yuste y demás. Pero las dos cosas serían positivas. Roque es un fichaje de futuro. Pero también podría haber apuestas de presente», dijo.

Xavi también valoró la primera vuelta y se encomendó a mejorar «partido a partido» en la segunda. «El año pasado fue la cuarta mejor primera vuelta de la historia, no hemos hecho una mala primera vuelta pero el Real Madrid y Girona están a un nivel extraordinario», dijo. «Tenemos que mejorar la segunda vuelta para ser campeones, sí», valoró.

De Gündogan también apuntilló que «nos ha caído del cielo» y que sus números están siendo muy buenos. «El otro día marcó la diferencia en un momento difícil. Es un jugador que marca la personalidad del equipo. Siempre es positivo. Nos ha caído del cielo. Aquí está todo juzgado, peros sus números son muy buenos», opinó.

«Ya sabéis que siempre me preocupa el césped. Siempre diré lo mismo. Pero me preocupa más mi equipo. No hay que buscar excusas por ningún lado. Hay que ser agresivos e igualarles ahí. Hay que demostrarlo siempre», zanjó sobre el césped.