Barbastro – Barcelona: precios y cómo comprar entradas para el partido de Copa del Rey

Desde hace bastantes días se está trabajando a destajo en Aragón para volver a disfrutar fútbol del más alto nivel, ya que el Barbastro oscense recibe al Barcelona en el Municipal de Barbastro para disputar le partido que corresponde a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Uno de los equipos más humilde que queda con vida en esta competición se enfrenta al club que más veces ha levantado este trofeo, por lo que promete ser apasionante.

Este domingo 7 de enero a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, se disputará este apasionante Barbastro – Barcelona para cerrar las fiestas navideñas. Se acaban la época de turrones y peladillas y muchos esperarán poderse despertar el día de Reyes Magos con una entrada para este choque entre oscenses y culés en el que todo puede suceder. Y es que esta ronda continúa siendo a partido único, por lo que es lo tendrán que tomar bastante en serio si quieren estar en la siguiente fase y entrar en el sorteo de los octavos de esta competición tan bonita como es la Copa del Rey.

El Barbastro, que está en Segunda RFEF, es el único, junto a la Arandina, que queda vivo en la Copa del Rey. A ambos le tocaron los premios Gordos antes de tiempo, ya que los oscenses se enfrentan al Barcelona y a los de Aranda de Duero les tocó cruzarse con el Real Madrid, vigente campeón de este torneo. A ilusión no les gana nadie, pero el pase a los octavos se jugará sobre el césped, por lo que los dos clubes más importantes de nuestro país no podrán confiarse lo más mínimo si no quieren firmar el primer batacazo de la temporada.

Y es que hablando de batacazos, el Barcelona no atraviesa un buen momento. Están vivos en la Champions League, teniendo que enfrentarse en octavos de final al Nápoles, pero en la Liga EA Sports han sumado varios pinchazos que le hacen casi despedirse de la lucha por el campeonato, aunque es cierto que todavía queda mucho por delante y una gran racha sin contratiempos les valdría para volver a unirse en esa pugna con Real Madrid, Girona y Atlético, pese a que los colchoneros también andan algo descolgados.

Desde el principio lo tenían claro en el club. Eran conscientes de que la visita del Barcelona al Municipal de Barbastro iba a hacer que llegasen miles de aficionados que querían acudir al partido y así ha sido. Hace tiempo que, con el Real Zaragoza y la Sociedad Deportiva Huesca en la categoría de plata del fútbol español, no se ven a equipos de la máxima categoría en territorio aragonés, por lo que la visita del conjunto azulgrana a esta localidad oscense hace que todos los amantes de este deporte que están por la zona no quieran perder la oportunidad de poder ver en directo a los Joao Félix, Lewandowski, Araújo, Raphinha y compañía.

En el Barbastro anunciaron desde el principio que ante tal avalancha todos los socios iban a tener preferencia para adquirir las entradas. De hecho, todos tenían reservada una a la espera de que decidieran retirarla o no. El coste para estos hinchas era de 25 euros, mientras que para los jugadores de las categorías inferiores es de 15 euros. Precios asequibles para hinchas que tienen vinculación con el club y que tendrán una oportunidad única e histórica para ver a todo un Barcelona en el Municipal de la localidad oscense.

Precio de las entradas para el Barbastro – Barcelona

Además, estos socios han tenido privilegios para retirar otras entradas. Por ejemplo, los abonados infantiles, juveniles, adultos y mayores de 65 años podían sacar un máximo de otras dos localidades al precio de 50 euros por cada una de ellas. Hay una categoría denominada como Oro que dependiendo del nivel pueden sacar más boletos o menos. Por ejemplo, la Oro empresa tiene la posibilidad de sacar cuatro entradas adicionales, mientras que los Oro normales sólo tendrían la opción de retirar tres.

Por otro lado, como ya hemos dicho, los futbolistas que militen en la cadena de filiales del Barbastro pagarán 15 euros por la suya, pero pueden retirar otras dos, algo que le sucede a los anunciantes del club, que pueden solicitar otras dos localidades, aunque ellos no tendrían ninguna garantizada, según ha informado en el cartel que ha compartido el conjunto oscense para este choque contra el Barcelona de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

Por si fuera poco, el 28 de diciembre han sacado otro lote de entradas, aunque estas son más caras y tienen algún condicionante. Todos aquellos aficionados que quieran disfrutar del Barbastro – Barcelona tendrían que sacar también el abono para la segunda vuelta del campeonato, teniendo que pagar 100 euros, lo que incluiría esa localidad, además del pase para todos los encuentros restantes de Segunda RFEF. Además, añadirían la posibilidad de retirar otra entrada adicional por el coste de 50 euros. Lo que está claro es que habrá llenazo y se ocuparán las 6.000 butacas que habrá disponibles en el Municipal.