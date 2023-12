Xavi sigue «pase lo que pase»

Xavi Hernández no pasa por su mejor momento como entrenador del Barcelona. De hecho, es seguramente el peor desde que cogió las riendas del conjunto azulgrana en noviembre de 2021. No obstante, las derrotas ante Girona y Amberes, el empate ante el Valencia y la victoria por la mínima ante el colista Almería no provocará ningún cambio. Joan Laporta y su directiva se han encargado de ratificar al entrenador español y hacer ver que seguirá «pase lo que pase». Una confianza importante para un Xavi que está más cuestionado que nunca por el juego del equipo en las últimas semanas.

Desde que el Barcelona ha dado un bajón de rendimiento y resultados en los últimos encuentros, la figura de Rafa Márquez ha sobrevolado con fuerza como sustituto de Xavi. De hecho, el mexicano es el gran favorito por Laporta para que en el futuro asuma las riendas del equipo. Pero ese es precisamente el objetivo de Laporta: para el futuro. A día de hoy, desde dentro del club insisten en que Xavi seguirá como entrenador del primer equipo, al menos de momento.

En las últimas semanas, los partidos del Barcelona se han contado por ‘finales’. Ante el Oporto era una final, y el equipo la ganó. Tres días más tarde también ante el Atlético de Madrid, y también cumplieron. Pero todas las dudas se acentuaron a raíz del partido ante el Girona. Los chicos de Xavi Hernández y el propio entrenador comenzaron a recibir críticas por la derrota por 2-4 en el derbi catalán en Montjuic. Después cayeron en Amberes en el último e intrascendente partido de la fase de grupos de la Champions League para resaltar esa pequeña crisis que estaba viviendo el equipo.

Después llegó el partido ante el Valencia en Mestalla y el equipo volvió a claudicar con un empate que dejaba muy señalado a Xavi. A pesar de ello, el técnico español seguía al frente del equipo ante el Almería en el que era el último choque del 2023. Una oportunidad de oro para acabar bien el año y dar un portazo a todas las dudas sobre su persona. Pero más allá de la realidad, el equipo volvía a llevar a cabo uno de los peores partidos de las últimas fechas.

Y fue ahí cuando Xavi explotó en rueda de prensa por la actuación de sus jugadores: «Hay que correr como animales porque no tenemos la calidad del Barça de 2010, tenemos el alma, la intensidad y agresividad. Hay que recuperar eso. La realidad es que si no damos todo no nos llega, contra ningún equipo. No somos el Barça de 2010, es algo claro. El año pasado conseguimos los títulos por el nivel coral. Atacamos y defendimos bien. No somos el Barça de 2010, ni por capacidad ni por calidad».

Xavi seguirá en el Barça

Pero Joan Laporta y su Junta Directiva se han encargado, tanto públicamente como internamente, de ratificar a Xavi Hernández como entrenador del Barcelona. O al menos a corto plazo. Es un secreto a voces que Rafa Márquez es el favorito por el presidente para ocupar el banquillo culé siempre y cuando se decida prescindir de Xavi. Pero la realidad es que, por el momento, el técnico egarense continuará al frente del barco.

Pero nadie esconde que el Barcelona vive un importante momento de tensión entre jugadores y entrenador. Fue el propio Xavi el que lo reconoció tras la nueva derrota en el bolo de Dallas ante América de México en la madrugada de este viernes. El español no pudo evitar las preguntas sobre la bronca que presuntamente se produjo en el descanso del partido ante el Almería.

«Intento ser sincero y honesto, hablar a la cara, no me puedo esconder. ¿Gritos? Tensión, normal, es un vestuario, nos jugamos muchísimo y creí conveniente levantar un poco la voz, nada más. A partir de aquí creo que el equipo ha reaccionado muy bien, muy bien, en el vestuario somos una piña, una gran familia. Son profesionales y lo entendieron muy bien, en la segunda parte se tomó el camino en el que nos tenemos que quedar y ahora a hacer un stop, un descanso, para afrontar el 2024 con muchas ganas e ilusión», contestó Xavi.

Dos títulos en juego

Enero se antoja como la prueba de fuego para Xavi Hernández. El equipo disputará un total de seis encuentros durante el primer mes del año y con dos títulos en juego. El 7 de enero el equipo viajará hasta Barbastro para enfrentarse en Copa del Rey al modesto equipo de Segunda RFEF. El favoritismo del conjunto azulgrana no tiene precedentes en la competición, pero una eliminación podría precipitar la salida de Xavi.

Cuatro días más tarde, el equipo se verá las caras con Osasuna en Arabia Saudí en el que será la semifinal de la Supercopa de España. Otro título en juego y en el que el propio Barcelona es el defensor del trofeo tras ganarlo hace precisamente un año en el país saudí. Todo esto, además de los otros cuatro partidos de Liga donde deberán seguir remando para recortar puntos al Real Madrid y al Girona.