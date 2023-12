Xavi: «Hay que correr como animales porque no somos el Barça de 2010»

Xavi Hernández compareció ante los medios tras el triunfo del Barcelona ante el Almería en otro partido gris de los culés pese a los tres puntos, con un parte horrible pero donde los goles de Sergi Roberto, con doblete, evitaron un nuevo bochorno antes de cerrar este 2023. Además, el Barça contó con escaso apoyo desde las gradas, presentando este miércoles 20 de diciembre la peor entrada de la temporada en Montjuic ante el colista de la Liga EA Sports. Xavi fue claro y mostró su malestar: «Hay que correr como animales porque no somos el Barcelona de 2010».

«Es la charla más dura que ha dado como entrenador», decía Xavi Hernández ya casi concluyendo una rueda de prensa en la que mostró el semblante más serio desde que está en el banquillo del Barça, muy decepcionado por el juego y la actitud de sus jugadores durante la primera parte ante el Almería: «La primera parte es inaceptable. No es aceptable la intensidad ni la agresividad. Debemos tener agresividad y ánimo y la primera parte no se puede aceptar y es lo que le he dicho al descanso. O corremos como animales o no llegamos… Tenemos que recuperar balones y ser agresivos. En la segunda parte nos hemos animado. La primera parte para mí como entrenador es inaceptable, tenemos que espabilar».

Sobre esto incidió Xavi durante toda su comparecencia, dejando claro el malestar que le generó la falta de ritmo e intensidad de sus jugadores durante todo el primer tiempo: «No puedo apuntar a un jugador, es general. Tenemos que exigirle lo de la segunda parte. Es inaceptable y se lo he dicho al descanso. A trabajar como animales. La segunda parte del equipo sí me ha agradado. Sergi Roberto es un ejemplo siempre. Es un capitán en mayúsculas, juegue de lo que juegue es garantía».

«Precisamente porque se bloquean, sienten la presión, pueden llegar hasta asustarse. El balón no quema, calma, es lo que se genera alrededor de todo esto. Tengo que ser más exigente con los jugadores. Dejarse la piel en el campo, no hay otra», insistía Xavi Hernández, que recalcaba: «El Almería va colista pero no tiene un mal equipo ni mal entrenador. Me preocupa mi equipo, la primera parte. No la puedo aceptar. Tenemos que ponerle el alma que le pusimos en la segunda parte. Me da igual el resultado. El año pasado esto nos dio dos títulos. Hay que correr como animales porque no tenemos la calidad del Barça de 2010, tenemos el alma, la intensidad y agresividad. Hay que recuperar eso. La realidad es que si no damos todo no nos llega, contra ningún equipo. No somos el Barça de 2010, es algo claro. El año pasado conseguimos los títulos por el nivel coral. Atacamos y defendimos bien. No somos el Barça de 2010, ni por capacidad ni por calidad».

Desde la grada de Montjuic hubo pitos, algo que no gustó a Xavi pero entendió: «No me gustan los pitos pero es normal. Entiendo a la gente que ha pitado. Es inaceptable, no puede ser. El resultado no es, es el alma, por respeto al club y el escudo hay que dejarse la piel siempre y en la primera parte no ha sido así».

En cualquier caso, Xavi decía que están viviendo muchos «errores puntuales» pero que su «línea defensiva está bien, alta, bien ordenada» y que ahora les puede venir bien el parón: «Nos puede venir bien desconectar. A disfrutar con la familia, es un partido que nos puede ir bien. La primera parte es algo que no hay que hacer. Son dos caras distintas. Si damos la cara de la segunda parte podremos competir en 2024».

«Contento por la victoria, creo que es merecida aunque seamos autocríticos. Hemos cometido errores pero la victoria es merecida», aseguraba Xavi tras el 3-2 del Barcelona ante el Almería, pese a la mala imagen del primer tiempo por la que se culpabilizó: «Es responsabilidad mía, no va a volver a ocurrir. Eso seguro».