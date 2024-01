Barbastro - Barcelona: horario y a qué hora empieza el partido de Copa del Rey.

El Barcelona se enfrenta al Barbastro en el partido que corresponde a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Los culés viajan a Huesca para medirse a este equipo de Segunda RFEF en la que los de Xavi Hernández no pueden fallar, ya que se trata de una eliminatoria a encuentro único y una derrota significaría un fracaso mayúsculo para los azulgranas, que no consiguen encontrar su mejor versión y que sufrieron para ganar hace unos días a la Unión Deportiva Las Palmas.

A qué hora juega el Barcelona contra el Barbastro

El Barcelona visita tierras aragonesas para enfrentarse al Barbastro en el Municipal de dicha localidad oscense y disputar allí el partido que corresponde a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El conjunto azulgrana comenzó el año 2024 con una victoria sufrida, a la par que polémica, contra la Unión Deportiva Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria. A los de Xavi Hernández les volvió a costar desplegar un buen juego y tuvieron que remontar un 1-0, llevándose los tres puntos en el tiempo añadido gracias a un gol de penalti de Ilkay Gündogan que habían cometido sobre él mismo, pero que ha traído mucha cola por lo dudosa que fue la acción.

La emoción de la Copa del Rey y de que los dieciseisavos de final, al igual que los octavos y cuartos, sean a partido único hace que el Barbastro sueñe con dar la campanada delante de todos sus aficionados frente a uno de los mejores equipos de España. La Real Federación Española de Fútbol ha programado este duelo entre oscenses y el Barcelona para este domingo 7 de enero. El balón comenzará a rodar en el Municipal a las 21:00 horas, una menos si te encuentras en las Islas Canarias, y no debería haber ningún inconveniente que obligue a retrasar la hora de inicio de este encuentro que se disputa en Huesca y en el que habrá un ambiente espectacular.

Dónde televisan el partido Barbastro – Barcelona

Este Barbastro – Barcelona que se juega en el Municipal del municipio oscense será retransmitido por televisión en directo a través de Movistar+, más concretamente en el canal de Movistar Liga de Campeones 3. Hay que recordar que la emisión de toda la Copa del Rey tiene otro reparto televisivo diferente al de la Liga EA Sports y también habrá partidos en abierto. Pese a ello, este duelo de dieciseisavos de final del equipo aragonés y de los culés es de pago, por lo que habrá que tener activa la suscripción al paquete que incluye todo el fútbol para poder disfrutar de esta eliminatoria emocionante en la que hay en juego un billete para los octavos y en la que los de Xavi Hernández no tienen margen de error ante un cuadro de Segunda RFEF que sueña con cargarse a los azulgranas.

Además, todos aquellos aficionados del Barbastro que se hayan quedado sin entrada, como los del Barcelona o los amantes del fútbol en general, también podrá ver este partidazo de dieciseisavos de final de la Copa del Rey en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Movistar+, que está disponible en móviles, ordenadores, tablets o Smarts TVs. Por otro lado, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información en la previa y en el post de este emocionante encuentro entre oscenses y culés, como también la narración del resultado, goles y minuto a minuto de este duelo que se disputa en el Municipal de Barbastro desde una hora antes del arranque del mismo.

Árbitro y estadio del partido Barbastro – Barcelona

El Municipal de Barbastro, que lleva el nombre de la localidad ubicada en Huesca, será el escenario donde el Barcelona intentará no dejarse sorprender ante este equipo humilde de la Segunda RFEF. Esta ciudad, que es capital de la comarca del Somontano, tiene menos de 20.000 habitantes ya está lista para recibir a uno de los mejores clubes del país y se espera un auténtico ambientazo. Este recinto deportivo, además del campo de hierba natural, también tiene otro de césped artificial, como una pista de tenis, una de frontón y otros espacios para practicar deporte. El club ha instalado gradas supletorias y eso hará que puedan asistir hasta 8.000 aficionados a este choque de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

La emoción estará asegurada en la localidad oscense porque en 90 minutos, si no hay prórroga, se decidirá qué equipo avanza hasta los octavos de final de la Copa del Rey. Es por ello que los futbolistas serán los grandes protagonistas, pero como siempre, los colegiados pueden jugar un papel fundamental en el desarrollo del encuentro. Además, hay que tener en cuenta que en la ronda de dieciseisavos todavía no hay videoarbitraje, por lo que al no haber VAR será el trencilla principal el responsable de cada decisión que se tome sobre el césped. El Comité Técnico de Árbitros ha designado al canario Juan Luis Pulido Santana como el encargado de impartir justicia en Barbastro en este duelo tan importante que disputa el Barcelona.