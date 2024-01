El grave insulto de Xavi al árbitro González Fuertes que el VAR no castigó

Xavi Hernández insultó de manera grave al árbitro del partido de la jornada 19 de la Liga EA Sports entre Las Palmas y Barcelona. Todo se produjo poco después de que su equipo encajase el gol de Munir. Fruto de la desesperación, Sergi Roberto protestó una falta y Pablo González Fuertes le enseñó la primera tarjeta amarilla del choque. Al entrenador del Barça no le gustó nada su decisión y así se lo hizo saber, por lo que también acabó amonestado.

Pero la polémica no acabó ahí, pues Xavi insistió tras ver la amarilla y cuando el árbitro se giró para reanudar el encuentro le dedicó dos insultos. El primero fue «caradura», tocándose a la vez la cara, y el segundo «¡me cago en tu p*** madre!». Ni González Fuertes ni el VAR parecieron haberse enterado de estas ofensas verbales y el técnico culé se libró de una merecida expulsión que habría acarreado más de un partido de sanción, como suele suceder en la Liga.

“Me cago en tu puta madre”. Segundos antes, mano a la cara. Barra libre para Xavi. Sigan pic.twitter.com/5wuocK25Uf — Rubén Cañizares (@Ruben_Canizares) January 4, 2024

El catalán vivió otro partido complicado para su equipo, ya que volvieron a ganar remontando en los últimos minutos. Las Palmas se adelantó a los 20 minutos de juego y el Barça no pudo empatar hasta bien entrada la segunda parte. Luego, un penalti dudoso sobre Ilkay Gündogan cometido por Sinkgraven, que vio la roja, posibilitó que el conjunto blaugrana se llevase los tres puntos de Gran Canaria en el duelo con el que abría 2024.

Ya en rueda de prensa, Xavi volvió a hacer gala de su facilidad para enervarse, cuando la tomó con la periodista de la Cadena Cope, Helena Condis, que le cuestionaba lo siguiente: «Habéis celebrado muchísimo esta victoria, ¿veías que si os poníais hoy a diez puntos se os escapaba la Liga?». Visiblemente molesto, el entrenador del Barcelona respondió así: «Si nos poníamos a 10 puntos, la Liga estaba más difícil, claro… Pero siempre hacéis las suposiciones de manera negativa. Me hace gracia… A otros entrenadores no se las hacéis».

Xavi la lía en rueda de prensa

«¿Crees que somos muy pesimistas?», le replicó Helena Condis, a lo que Xavi volvió a responder: «No… si se ha ganado. Entonces, ¿para qué haces la suposición? Ya no va a pasar esto que dices. Esto ya no va a pasar. Si es antes del partido, pues bueno, podemos hablar de que puede pasar… pero ya no ha pasado. Para qué hablar de esto. Me parece absurdo. ¿No te parece?… Es absurdísimo».

💥 ENGANCHÓN de XAVI con una periodista💥 🤨 "Siempre hacéis preguntas MUY NEGATIVAS" 😯 "A OTROS ENTRENADORES no se las hacéis…" pic.twitter.com/mq7i1GUg12 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 4, 2024

Sobre la manera de ganar sufriendo, Xavi quiso recordar como fue la jornada: «El Girona ganó en el último minuto y el Real Madrid también y hoy se ha visto lo que cuesta ganar al Almería, esto es así, hay que ser conscientes de que nadie gana fácil». «No cambia nada. Todo el mundo trabaja y corre para el equipo desde que soy entrenador. Estaba más difícil si nos poníamos a 10 puntos. Siempre son las suposiciones de manera negativa. Se ha ganado», añadió en rueda de prensa tras dar por cerrada la primera vuelta a siete puntos del liderato.