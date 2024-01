El Barcelona venció a Las Palmas gracias a un polémico penalti. El equipo azulgrana sigue sin carburar y estuvo por debajo en el marcador durante buena parte del encuentro, aunque terminó sacando los tres puntos. Sin embargo, el ambiente en Can Barça sigue enrarecido. Prueba de ello son las ruedas de prensa de Xavi Hernández, visiblemente enfadado y muy serio cada vez que se pone delante de los periodistas. Tras el duelo frente a Las Palmas, el técnico protagonizó un enganchón con Helena Condis que está dando bastante que hablar en redes sociales.

La periodista de la Cadena Cope, pareja de Juanma Castaño, cuestionaba Xavi lo siguiente: «Habéis celebrado muchísimo esta victoria, ¿veías que si os poníais hoy a diez puntos se os escapaba la Liga?». Visiblemente molesto, el entrenador del Barcelona respondió así: «Sin nos poníamos a 10 puntos la Liga estaba más difícil, claro… Pero siempre hacéis las suposiciones de manera negativa. Me hace gracia… A otros entrenadores no se las hacéis».

«¿Crees que somos muy pesimistas?», le replicó Helena Condis, a lo que Xavi volvió a responder: «No… si se ha ganado. Entonces, ¿para qué haces la suposición? Ya no va a pasar esto que dices. Esto ya no va a pasar. Si es antes del partido, pues bueno, podemos hablar de que puede pasar… pero ya no ha pasado. Para qué hablar de esto. Me parece absurdo. ¿No te parece?… Es absurdísimo».

💥 ENGANCHÓN de XAVI con una periodista💥 🤨 «Siempre hacéis preguntas MUY NEGATIVAS» 😯 «A OTROS ENTRENADORES no se las hacéis…» pic.twitter.com/mq7i1GUg12 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 4, 2024